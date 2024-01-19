Astronotların uzaydaki ilk sözleri! Kim ne demişti? Neil Armstrong’dan Alper Gezeravcı’ya...

UZAYA İLK ÇIKAN İNSAN YURİ GAGARİN: HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ "Uzaya çıkan ilk insan" olarak tarihe geçen Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in Vostok 1 misyonuyla 1961'de yörüngeye ulaştığındaki ilk sözleri, "Araç normal çalışıyor. Vzor'un görüş alanında Dünya'yı görebiliyorum. Her şey planlandığı gibi ilerliyor." şeklinde kayıtlara geçti.

Neyadi'nin uzaydaki ilk sözleri, "Şükürler olsun, uzaya çıkmayı başardık. Herkese, aileme, liderimize, bize güvenen Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi'ne ve bizi bu fırlatmaya hazırlayan herkese teşekkür etmek istiyorum." oldu.

"DÜNYA NE KADAR GÜZEL"

16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın ve "Martı" kod adını kullanan 26 yaşındaki Valentina Tereshkova, Dünya'ya şu mesajı gönderdi:

"Benim, Martı. Her şey yolunda. Ufku görüyorum, koyu şeritli mavi bir gökyüzü. Dünya ne kadar güzel. Her şey yolunda gidiyor."

Alexander Gerst, NASA astronotu Reid Wiseman ve Roscosmos komutanı Maxim Suraev ile Soyuz uzay aracıyla uzaya ulaştığında aile ve arkadaşlarıyla yaptığı kısa görüşmede "Burası harika bir yer." dedi.

20 Şubat 1962'de Dünya yörüngesinde dönen ilk Amerikalı John Glenn, "Friendship 7" adlı uzay kapsülüyle 4 saat 55 dakikada Dünya'nın çevresini 3 kez dolaştı.

Fırlatmadan 5 dakika 44 saniye sonra Glenn, gördüğü manzarayla ilgili, "Burası Friendship 7. Arkayı net bir şekilde görebiliyorum, Cape'e doğru büyük bir bulut deseni var. Güzel bir manzara." ifadelerini kullandı.

AY'A ADIM ATILDIĞINDA SÖYLENEN İLK SÖZLER

Amerikalı astronot Neil Armstrong'un "Apollo 11" misyonuyla 1969'da Ay'a ilk kez ayak bastığı sırada söylediği ilk sözler, "İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım.", "Ay'a ayak basan ikinci insan" olarak tarihe geçen Edwin Buzz Aldrin'in de ilk ifadeleri, Armstrong'un sorusuna verdiği "Güzel manzara." cevabı oldu.

Fotoğrafta: Neil Armstrong

Ay'a ayak basan 7. insan David Scott, "Burada, Hadley'de bilinmeyenin harikaları arasında dururken doğamızın temel bir gerçeği olduğunu fark ediyorum. İnsanoğlu keşfetmeli ve bu da en büyük keşif." sözlerini sarf ederken bu deneyimi tecrübe eden 3. kişi Pete Conrad, "Mark, bu yumuşak ve mide bulandırıcı. Hey, burası düzgün. Çok fazla batmıyorum." dedi.

Conrad'ı takip eden ve Ay'a ayak basan 4. insan Alan Bean'ın ise ilk yorumu, "Güneş ne kadar parlak." oldu.