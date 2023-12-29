CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında skandal! Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un bağlanmak istediğini söyleyince azarı yedi!

1 CHP kanalı Sözcü TV'de bir canlı yayın programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ hakkında "Deprem kapıda, acele etmemiz lazım. 30'un üstünde dosyamız var. 50 bin konut kampanyası yapılıyor. Bu kampanyanın bir noktası da Tuzla. Tuzla'da ilana çıkılıyor. 2+1 dairenin fiyatı 195 bin TL aradan 5 sene geçti. Dairenin fiyatı 2.685.000 oldu. 180 ay taksitle verilecek toplamda ödenecek rakam 34.000.000 lira. Bir başka vaat. Yine ilk evim ilk iş yerim kampanyası iktidarın kampanyası. Kampanya tarihinde daire bedeli 850 bin 240 ay vadeli. 240 ay sonunda bu dairenin fiyatı 52.000.000 lira. Sosyal konut için 80 bin TL maaş lazım" ifadelerini kullandı.

2 TOKİ BAŞKANI CANLI YAYINA KATILMAK İSTEDİ İmamoğlu'nun TOKİ'yi hedef alan sözlerinin ardından TOKİ Başkanı Ömer Bulut cevap hakkını kullanmak üzere canlı yayına bağlanmak istedi. Programın moderatörü Senem Toluay Ilgaz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yayına bağlanmak istediğini belirterek, "Şimdi bir yayıncı notunu düşmem lazım. Bu özel yayınlarda formatımız buna müsait değildi. TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut yayına katılmak istedi. Fakat bu yayında değil ama Sözcü TV'nin kapısı ona her zaman açık. Az önce Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz'a mesajlarını iletti. Sayın İmamoğlu'nun bu yayında soruları vardı. Eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsan çok da memnun oluruz. Hem Sayın İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular hem de TOKİ'yle ilgili soruları ve deprem gerçekleriyle ilgili sorunları konuşuruz" dedi.