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Son dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan 42 suçluya KAFES-31 operasyonu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün kırmızı bültenle aradığı 42 şahsın yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 10:12 Güncelleme 19 Ocak 2024, 12:17
Son dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan 42 suçluya KAFES-31 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-31" operasyonuyla, 12 ülkede haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini tek tek "kafesin" içine koyacaklarını ifade etti.

Kırmızı bültenle aranan 42 suçluya KAFES-31 operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak'ta "Kafes-31" operasyonlarının düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan ülkeleri tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve acil yakalama mesajı ile arama kaydı olan 42 şahıs yakalandı.

Operasyon devam ediyor. Operasyonda yakalanan şahısların, organize suç örgütü üyeliği, yasa dışı silah ticareti, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, göçmen kaçakçılığı, nitelikli ve mali dolandırıcılık, soygun ve hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmiştir."

Yılbaşından bu yana Kafes Operasyonları ile kırmızı bültenle aranan 114 kişinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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