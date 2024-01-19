Son dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan 42 suçluya KAFES-31 operasyonu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini tek tek "kafesin" içine koyacaklarını ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak'ta "Kafes-31" operasyonlarının düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti: