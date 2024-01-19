Uzaydaki ilk Türk dünya basınında! Alper Gezeravcı manşetlerini süsledi: Çığır açan görev! Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

Türkiye'nin gururu ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı başarıyla fırlatıldı. Tarihi anlar dünyanın dört bir yanından takip edildi. Alper Gezeravcı'nın uzaydan ilk sözleri ise "İstikbal göklerdedir" oldu. Yaşanan gurur dünya basınında da geniş yer kapladı. Gezeravcı'nın uzaya giden ilk Türk olduğu vurgulanırken "Çığır açıcı görev" denildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuş, gözler gece saatlerinde gerçekleştirilen fırlatmaya çevrilmişti. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.
Dragon kapsülünün 20 Ocak Türkiye saati ile 13.15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor. Resmen astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı, 100 kilometrelik uzay sınırını aştı.
Alper Gezeravcı ne zaman Dünya'ya dönecek?
Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderildi. Misyon 14 gün olarak belirlense de, net bir dönüş zamanı için bilim insanlarının koşulları takip ederek bir tarih ve saat belirlemesi gerekecek.