Uzaydaki ilk Türk dünya basınında! Alper Gezeravcı manşetlerini süsledi: Çığır açan görev! Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

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Alper Gezeravcı ne zaman Dünya'ya dönecek?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderildi. Misyon 14 gün olarak belirlense de, net bir dönüş zamanı için bilim insanlarının koşulları takip ederek bir tarih ve saat belirlemesi gerekecek.