Türkiye’nin gurur gecesi: Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı!

Tarihi anlardan önce Gezeravcı'nın son sözleri "Allah'a ısmarladık" oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'yla yaptığı görüntülü konuşmada, "Allahın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacaksınız" dedi. Gezeravcı da "Başta Cumhurbaşkanımız'ın, sizlerin ve bütün milletimizin destekleri için çok minnettarım" ifadesini kullandı.