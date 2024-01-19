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Türkiye'nin gurur gecesi: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın tarihi uzay yolculuğu başladı. SpaceX Dragon aracıyla, uzaya giden Gezeravcı’nın görevinin 14 gün süreceği açıklandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
Türkiye’nin gurur gecesi: Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı!

Türkiye'nin nefesini tutarak ekranlardan izlediği uzay yolcuğu, ABD'nin Florida eyaletinde dün gece 00.49'da start aldı. Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu araç, uzaya fırlatıldı.

Tarihi anlardan önce Gezeravcı'nın son sözleri "Allah'a ısmarladık" oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'yla yaptığı görüntülü konuşmada, "Allahın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacaksınız" dedi. Gezeravcı da "Başta Cumhurbaşkanımız'ın, sizlerin ve bütün milletimizin destekleri için çok minnettarım" ifadesini kullandı.



TÜRKİYE YÜZYILI UZAYDA DA BAŞLADI
Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin" ifadesini kullandı.



UZAY LİMANI KURACAĞIZ
Bakan Kacır, "Yerli insansız uzay aracını Ay'a indireceğiz. Kendimize ait uzay limanı kuracağız" dedi.

AİLESİ UĞURLADI
Gezeravcı, anne ve babasıyla vedalaşıp uzay aracına bindi.

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