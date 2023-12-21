CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede

İHALEYİ İPTAL ETTİLER



CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı son oturumunda Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar 2 yıldır yapılmayan ihaleyi gündeme taşıyarak, "İhale yapılmadan ecri misil yöntemiyle billboardları peşkeş çektiniz. Belediyeyi yaklaşık 50 milyon TL zarara uğrattınız" demişti. Bu sözler mecliste gergin anlar yaşanmasına neden olmuş ve Başkan Zeydan Karalar meclisi terk etmişti. Yaşanan bu olayın ardından hemen 3 farklı firmanın girdiği ihale yapılmıştı.



Kapalı usul yapılan ihalede bir reklam ajansı 14 milyon 750 bin teklifle ihaleyi almış ancak, ancak bir süre sonra ihale belediye tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu:

SEYHAN VE ÇUKUROVA'DAN SONRA SIRA BÜYÜKŞEHİR'DE Canlı yayında operasyonla ilgili kritik bilgiler veren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, geçtiğimiz aylarda CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerinde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunun ardından bu operasyonun beklendiğini belirterek, "Bu kez de Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çaldı." dedi.





ZEYDAN KARALAR'IN DANIŞMANI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI



Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanlığını yapan Mürüvet Sızlı'nın da olduğu öğrenilirken, 2 yıldır ecri misil yöntemiyle reklam verilen billboardlarların belediyeye yakın reklam firmalarına ihale yapılmadan peşkeş çekildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL ile zarara uğratıldığı tespit edildi. Reklamları yandaşlarına verdiği ve bu olayda başrol oynayan Mürüvet Sızlı'nın banka hesaplarına firmalar tarafından 1 milyon TL giriş yapıldığı da uzman ekipler tarafından belirlendi.



"FİŞLEME DOSYASI HAZIRLADI"



Gözaltına alınan Sızlı'nın, Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın üniversiteden arkadaşı olduğu öğrenildi. Sızlı'nın, belediyede AK Parti ve MHP'ye oy verenleri fişleyerek rapor hazırladığı, bu raporla Karalar'ın 3 bin belediye çalışanının işine son verdiği, Sızlı'nın aynı zamanda "medya" sorumlusu olarak hizmet verdiği öğrenildi.