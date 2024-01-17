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'Kaybedeceğiz' korkusu bunu da yaptırdı! Ekotroll prodüksiyon yine patladı: CHP'li İBB'den reklam setli figüranlı 'Halk Ekmek' mizanseni

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve yancısı Murat Ongun yerel seçimlere giderayak iyice köşeye sıkıştı. 'Kaybetme' korkusuyla vasat belediyeciliği ve işbilmezliklerini perdelemek isteyen CHP'li İBB yönetimi Fazilet Durağı kumpası tadındaki ısmarlama İETT videosundan sonra şimdi de Halk Ekmek üzerinden provokasyona soyundu. İmamoğlu'nun PR ekibi figüran oyuncularla reklam seti kurup Halk Ekmek kuyruğu oluşturarak "Biz Çözdük" algılı film çekti. Oysa CHP'li İBB, Halk Ekmek'e yaptığı fahiş zamlar ve kurulu ekmek fabrikasını çalıştırmayarak İstanbulluyu mağdur etti.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 16:40 Güncelleme 17 Ocak 2024, 17:02
’Kaybedeceğiz’ korkusu bunu da yaptırdı! Ekotroll prodüksiyon yine patladı: CHP’li İBB’den reklam setli figüranlı ’Halk Ekmek’ mizanseni
Türkiye yerel seçimlere giderayak "Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesine kapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iftiralarla bezeli türlü algı operasyonlarına şahitlik ediyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıldan beri yürüttüğü vasat belediyeciliğini PR ve reklam çalışmalarıyla perdelemek için sağ kolu Murat Ongun ile birlikte var gücüyle harekete geçti.
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FAZİLET DURAĞI KUMPASI 2!
İmamoğlu yönetiminin fonladığı İBB Haber isimli platform, megakentin ulaşımını kilitleyen otobüs arıza ve kazalarında algıyı başka yöne çekmek için ısmarlama bir video servis etti.

Söz konusu videoda AK Parti'nin bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiğini ve kurgu yaptığını iddia etti.

CHP'li İBB'nin fonladığı İBB Haber'den skandal!



AK Parti'ye atılan bu iftira Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş kalemşorlar ve Ekremci medya tarafından propaganda amacıyla kullanıldı.



CHP'Lİ İBB'DEN REKLAM SETLİ FİGÜRANLI HALK EKMEK MİZANSENİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'li İBB yine kurgu bir video ile İstanbullunun aklıyla alay etti.

İmamoğlu'nun PR ekibi bir Halk Ekmek büfesi önünde reklam seti kurdu.

CHP'li İBB'den reklam setli figüranlı 'Halk Ekmek' mizanseni



Onlarca figüran oyuncu tutulan reklam setinde Halk Ekmek kuyruğu oluşturulup "Biz çözdük" algısının işlendiğini çekim yapıldı.



İSTANBULLUNUN EKMEĞİYLE BÖYLE OYNADILAR! FABRİKA VAR ÜRETİM YOK
Oysa CHP'li İBB, Halk Ekmek'e yaptığı fahiş zamların yanı sıra kurulu ekmek fabrikasını çalıştırmayarak İstanbulluyu mağdur etmişti.

O dönem açılışı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan Hadımköy Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası açılışının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen tek bir ekmek üretimi yapmamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP'li İBB yönetimi fabrikadan görüntü alınmaması için çareyi perde asmakta bulmuştu.

Elektrik tüketim verilerine göre, Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışa özel sadece 3 gün çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

EKOTROLL'DEN İTİRAF
Murat Ongun ise Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın 23 Temmuz - 29 Ekim tarihleri arasında çalıştırılmadığını itiraf edip, İstanbullunun ekmeğe ihtiyacı olmamasından ekmek üretme ihtiyacı duymadıklarını söylemişti.

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