’Kaybedeceğiz’ korkusu bunu da yaptırdı! Ekotroll prodüksiyon yine patladı: CHP’li İBB’den reklam setli figüranlı ’Halk Ekmek’ mizanseni

İmamoğlu yönetiminin fonladığı İBB Haber isimli platform, megakentin ulaşımını kilitleyen otobüs arıza ve kazalarında algıyı başka yöne çekmek için ısmarlama bir video servis etti.

Söz konusu videoda AK Parti'nin bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiğini ve kurgu yaptığını iddia etti.





AK Parti'ye atılan bu iftira Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş kalemşorlar ve Ekremci medya tarafından propaganda amacıyla kullanıldı.