Başkan Erdoğan’dan AK Parti aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar | Ankara ve İzmir’de kimler aday olacak?

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, kıymetli Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum.

7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın ismini paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin kalanını ve il adaylarını açıklıyoruz. Kendilerine şehirlerimizde verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.

7 İLDE MHP'YE DESTEK



MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayet dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz.



İLÇE ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı tanıtacağız. Adaylarımızın tanıtımını kısa sürede tamamlayacağız





Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi sunacağız.

Aday listeleri en geç 20 Şubat'ta verilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar adaylarımızı belirleyip seçim kampanyamızı yapmaktır.

Bundan 30 yıl önce İstanbul'da başladığımız belediyelerle hizmet yolculuğunu 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz.

Biz, er meydanında sözü kavi olan, halka hizmet atlasında izi olan, doğru yaya ok olan bir kadro olarak, 31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz.

ABD'YE VE BATI'YA TERÖR TOKADI



Farklı isimler vererek destekledikleri, mensuplarını eğitip donattıkları bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir teröristan kurdurmak istediler. Türkiye'nin artık tehditlere ve sinsi oyunlara hizaya getirilecek bir ülke olmadığını, er veya geç onlar da öğrenecek. Bunu, tıpkı bir asır önce olduğu gibi, yine onlara öğreceteğiz.

EMPERYALİSTLERİN KOÇBAŞI CHP



Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında, maalesef emperyalistlerin koçbaşılığına soyunmuş durumda.

17 BÜYÜKŞEHİR 48 İL

Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanıyor. AK Parti kalan 7 ilde de MHP'nin adaylarını destekleyecek. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.

Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor. Açıklanacak 48 belediyede deprem illeri adaylarında büyük değişim yaşanması bekleniyor.