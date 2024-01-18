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Başkan Erdoğan'dan AK Parti aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar | Ankara ve İzmir'de kimler aday olacak?

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklıyor. Seçim beyannamesinin 30 Ocak'ta açıklanacağını bildiren Başkan Erdoğan, "Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı tanıtacağız." dedi. Erdoğan, terör destekçisi ABD ve terörün siyasi ayağı DEM'le seçim ittifakı kuran CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Erdoğan, "CHP, DEM tarafından esir alınmıştır." dedi.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 16:36 Güncelleme 18 Ocak 2024, 14:34
Başkan Erdoğan’dan AK Parti aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar | Ankara ve İzmir’de kimler aday olacak?

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AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, kıymetli Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum.

7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın ismini paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin kalanını ve il adaylarını açıklıyoruz. Kendilerine şehirlerimizde verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.

7 İLDE MHP'YE DESTEK

MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayet dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz.

İLÇE ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı tanıtacağız. Adaylarımızın tanıtımını kısa sürede tamamlayacağız


Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi sunacağız.

Aday listeleri en geç 20 Şubat'ta verilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar adaylarımızı belirleyip seçim kampanyamızı yapmaktır.

Bundan 30 yıl önce İstanbul'da başladığımız belediyelerle hizmet yolculuğunu 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz.

Biz, er meydanında sözü kavi olan, halka hizmet atlasında izi olan, doğru yaya ok olan bir kadro olarak, 31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz.

ABD'YE VE BATI'YA TERÖR TOKADI

Farklı isimler vererek destekledikleri, mensuplarını eğitip donattıkları bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir teröristan kurdurmak istediler. Türkiye'nin artık tehditlere ve sinsi oyunlara hizaya getirilecek bir ülke olmadığını, er veya geç onlar da öğrenecek. Bunu, tıpkı bir asır önce olduğu gibi, yine onlara öğreceteğiz.

EMPERYALİSTLERİN KOÇBAŞI CHP

Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında, maalesef emperyalistlerin koçbaşılığına soyunmuş durumda.

AK Parti'de aday tanıtım toplantısı bugün

17 BÜYÜKŞEHİR 48 İL

Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanıyor. AK Parti kalan 7 ilde de MHP'nin adaylarını destekleyecek. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.

Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor. Açıklanacak 48 belediyede deprem illeri adaylarında büyük değişim yaşanması bekleniyor.

AÇIKLANACAK İLLER ŞU ŞEKİLDE

Adayı açıklanacak iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.




Aday belirleme sürecini AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde titiz bir çalışma ile yürüten parti yönetimi, 5 ayrı parametreyi baz aldı.

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

Ankara'da yapılan aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanmış olacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Başkan Erdoğan bizzat katılacak. Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.

SEÇİM BEYANNAMESİ AYRI BİR PROGRAMDA AÇIKLANACAK

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, ilerleyen günlerde düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak. Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.

DEPREM İLLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı deprem illerinin belediye başkanlarında büyük değişim yapılması bekleniyor. Özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve yıkımın yoğun olduğu Malatya ile Adıyaman'da mevcut belediye başkanı ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Depremle yıpranan başkanlar yerine deprem illerini kalkındıracak, dirençli ve sağlam şehirlerin kurulmasında öncülük edecek adaylar gösterilecek. Deprem illerindeki söylem de dirençli şehirler üzerine olacak.


AK PARTİ KULİSLERİNDE KONUŞULAN İSİM

Öte yandan AK Parti kulislerinde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğu konuşuluyor.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nden "Profesör" payesi aldı.

Siyasi hayatı "Ülkü Ocakları'nda" başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.

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