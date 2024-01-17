Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal’ı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti. Başkan Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti. Başkan Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN, DESTECİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.