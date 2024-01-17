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Sapkınlık projesi LGBTİ çocukları hedef alıyor! Veliler dikkat! Çocuğunuzu koruyun

20 milyondan fazla öğrenci cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline girecek. Tatilde televizyon ile fazla vakit geçiren çocuklar oldukça zararlı içeriklere maruz kalabilir. Çünkü küresel anlamda propaganda ve alan açma faaliyetlerini hızlandıran küresel LGBT çetesinin hedefinde çocuklar bulunuyor. En güvenilir platformlarda bile eşcinsel karakterlerin yer aldığı, akran zorbalıklarının olduğu içerikler mevcut. Anne babalar bu zararlı içeriklerden çocuklarını uzak tutmalı.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 12:27 Güncelleme 17 Ocak 2024, 12:27
Sapkınlık projesi LGBTİ çocukları hedef alıyor! Veliler dikkat! Çocuğunuzu koruyun

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bu hafta tamamlanıyor.

ÇOK DAHA DİKKATLİ OLAMALARI GEREKİYOR
20 milyona yakın öğrenci cuma günü karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girecek. Mevsimin kış olması nedeniyle öğrenciler yarıyıl tatilinde daha çok evde vakit geçiriyor ve dijital içeriklere daha fazla maruz kalıyor. Anne ve babaların tatil döneminde çok daha dikkatli olması gerek.

Çünkü küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörü çocukları hedef alıyor.



Çocuklar arasında oldukça popüler olan bilgisayar oyunları, animasyon ve çizgi filmler bu anlamda tehlike saçıyor. Üstelik bu içerikler 'kids'; yani çocuk için olarak bilinen platformlarda dahi mevcut. Başta youtubekids olmak üzere benzer platformlarda eşcinsel karakterlerin yer aldığı, akran zorbalıklarının olduğu onlarca çizgi film ve animasyonlar yayınlanıyor. Örneğin youtubekids'te yayınlanan In a Heartbeat adlı çizgi filmde erkek öğrencinin diğer bir erkek öğrenciye olan aşkı anlatılıyor.

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100 MİLYONUN ÜZERİNDE CİHAZA İNMİŞ
Benzer içerikler dijital oyunlar da var. Örneğin Stumble Guys adlı oyunda 'trans onuru', 'aseksüel onuru' şeklinde paketler mevcut. Telefon ve tabletlere indirilen oyun ilkokul öğrencileri arasında oldukça popüler. Türkçe dil seçeneği de olan oyun Şubat 2021'den bu yana dünya genelinde 100 milyonun üzerinde cihaza indirilmiş.



AÇIK PROPAGANDA YAPILIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; konuyla ilgili konuşan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Tunay Kamer, "TikTok platformunda LGBT temalı binlerce video ve hesaplar var. Android veya IOS işletim sistemine sahip telefonlara indirilebilen LGBT içerikli yüzlerce uygulama mevcut.Video izleme platformlarından çocuklara özgü olduğu düşünülen YouTube Kids platformunda yer alan birçok çizgi filmde veya çocuklara özel içeriklerde LGBT propagandası açık bir şekilde yapılmaktadır" dedi.



EBEVEYNLER ÇOK DİKKATLİ OLMALI
İnternet ve dijital uygulamaların sanıldığı kadar masum içerikler barındırmadığını anlatan Kamer; "Dijital ortamın tehlikelerinden çocuklarımızı korumak ve bu tür içeriklere çocukların maruz kalmalarını önlemek için ebeveynlere büyük görev ve sorumluklar düşmektedir. Bilmediğimiz içeriklerin veya kanalların çocuklara izletilmemesi en önde gelen sorumluluklardan biridir. Bir diğeri ise platform isminin kids (çocuk) olması, çocuklara özel diye tanıtılması veya sınıflandırılması bu tür içeriklere maruz kalmayacağı anlamına gelmemektedir" diyerek velileri uyardı.

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