Sapkınlık projesi LGBTİ çocukları hedef alıyor! Veliler dikkat! Çocuğunuzu koruyun

ÇOK DAHA DİKKATLİ OLAMALARI GEREKİYOR 20 milyona yakın öğrenci cuma günü karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girecek. Mevsimin kış olması nedeniyle öğrenciler yarıyıl tatilinde daha çok evde vakit geçiriyor ve dijital içeriklere daha fazla maruz kalıyor. Anne ve babaların tatil döneminde çok daha dikkatli olması gerek.

Çünkü küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörü çocukları hedef alıyor.





Çocuklar arasında oldukça popüler olan bilgisayar oyunları, animasyon ve çizgi filmler bu anlamda tehlike saçıyor. Üstelik bu içerikler 'kids'; yani çocuk için olarak bilinen platformlarda dahi mevcut. Başta youtubekids olmak üzere benzer platformlarda eşcinsel karakterlerin yer aldığı, akran zorbalıklarının olduğu onlarca çizgi film ve animasyonlar yayınlanıyor. Örneğin youtubekids'te yayınlanan In a Heartbeat adlı çizgi filmde erkek öğrencinin diğer bir erkek öğrenciye olan aşkı anlatılıyor.



100 MİLYONUN ÜZERİNDE CİHAZA İNMİŞ

Benzer içerikler dijital oyunlar da var. Örneğin Stumble Guys adlı oyunda 'trans onuru', 'aseksüel onuru' şeklinde paketler mevcut. Telefon ve tabletlere indirilen oyun ilkokul öğrencileri arasında oldukça popüler. Türkçe dil seçeneği de olan oyun Şubat 2021'den bu yana dünya genelinde 100 milyonun üzerinde cihaza indirilmiş.