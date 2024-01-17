SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'den deprem bölgesine özel kriter: Meclis üyeliği adayları mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi olacak

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'nin kalan adayları da yarın Ankara'da yapılacak aday tanıtım toplantısında açıklanacak. Adaylar meraklar beklenirken bir yandan da belediye meclis üyesi adayları için kriterler belirlendi. Belediye ve il genel meclis üyeliği için belirlenen aday kriterleriyle ilgili Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldı. Özellikle deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde meclis üyesi adayları arasında mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi olmasına karar verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 11:58 Güncelleme 17 Ocak 2024, 11:58
AK Parti’den deprem bölgesine özel kriter: Meclis üyeliği adayları mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi olacak

Yerel seçimde belediye ve il genel meclisi üyeliği için aday kriterlerini belirleyen AK Parti, özellikle deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendislerini adaylar arasında gösterecek.

BAŞVURULAR 31 OCAK'TA SONA ERECEK

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlık kapsamında belediye ve il genel meclisi üyeliği için devam eden aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'ta sona erecek.

Alınan bilgiye göre, bu süreçte bir yandan başvuruları kabul eden AK Parti, bir yandan da meclis üyelikleri için adayların belirlenmesi sürecinde uygulanacak kriterleri çalıştı.

Belirlenen kriterlerle ilgili Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldı.

İNŞAAT, ÇEVRE VE JEOLOJİ MÜHENDİSİ OLACAK

Buna göre parti, meclis üyeliklerinde bazı mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına özen gösterecek. Adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edilecek.

Özellikle deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulunacak.

Üyeler arasında kadınlar ile 18-30 yaş gençlerin olmasına da özen gösterilecek.

Meclis üyelikleri için başvuru süresinin bitmesinin ardından her büyükşehir, il ve ilçede üye belirleme komisyonları oluşturulacak.

DSP ve BBP ile yerel seçimde iş birliği görüşmeleri! AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarih belli oldu! Deprem illerinde büyük değişim

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP oy uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi! DEM’li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabul etti, bu bir gerçekliğimiz
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzaya fırlatılışı için geri sayım: Saatler kaldı | Başkan Erdoğan görüntülü görüştü
Meral Akşener CHP’yi yerden yere vurdu: DEM ile el sıkışın görelim bakalım neymiş dünya
SON DAKİKA