AK Parti’den deprem bölgesine özel kriter: Meclis üyeliği adayları mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi olacak

İNŞAAT, ÇEVRE VE JEOLOJİ MÜHENDİSİ OLACAK

Buna göre parti, meclis üyeliklerinde bazı mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına özen gösterecek. Adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edilecek.

Özellikle deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulunacak.