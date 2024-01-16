Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlularından Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'inin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'inin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
YJA-STAR SÖZDE SORUMLUSU HÜLYA MERCEN DE YOK EDİLDİ
MİT'in Irak/Metina alanında gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.
BİRÇOK EYLEMİN BAŞ FAAİLİYDİ
Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemi planlayarak bizzat katıldı.
MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen'i hedef listesine aldı.
MİT'in saha ajanları PKK'lı Mercen'in Metina'da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alındı. MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızdı. Hülya Mercen'in, PKK'nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye'ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.
Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT'e bildirdi. MİT ve TSK'nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina'da etkisiz hale getirildi.
32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen'in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.
YJA-STAR SÖZDE SORUMLUSU PEYMAN BAGOK KOD HÜLYA MERCEN KİMDİR;?
Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi'ne de üyeydi.
"KAŞAR TERÖRİÇE DEĞİL SEMBOL BİR İSİM"
Askeri Stratejist Abdullah Ağar operasyonun detaylarıyla ilgili A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ağar, "Mercen son derece önemli bir teröristi. Sadece kaşar bir teröriçe değil bir sembol isim PKK açısından. 32 yıldır terör örgütü bünyesinde sözde askeri konsey üyesi. Bunun etkisizleştirilmesi örgüt içerisinde büyük bir çatırtı ve güvensizlik yaratacak. Örgütün putları vardı. Ruhbanları vardır. O tiplerden bir tanesiydi bu. Bunun gitmesi tabii son derece sonuçları psikolojik etkileri olacak. En yukarıdaki 3-5 kişi var ya onun hemen altındaki bir sorumlu bu. Bunlar iyi korunan iyi gizlenen kendisini sağlama almış figürler. Bunlar cımbızla çekercesine alınınca iyi korunmayan iyi gizlenmeyen kritik rolde olmayan teröristler empati yapıyorlar lider gitti bize ne olacak diyorlar." ifadelerini kullandı.
"BÜYÜKBAŞLAR KORKUDAN İNLERİNDEN ÇIKAMIYORLAR"
Ağar sözlerine şu şekilde devam etti:
Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan mağaralarından dışarıya çıkıp tuvalete dahi gidemiyorlar korkularından. Mağaralar Murat Karayılan kokuyor, Cemil Bayık kokuyor, Duran Kalkan kokuyor. Çıkamıyorlar dışarıya.
HASAN SEBURİ DE İMHA EDİLDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemde Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden sildi. Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod adlı Hasan SEBURİ MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
EĞİTİMİ YARIDA KALDI
Örgüte yeni katılan Hasan SEBURİ, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod adlı Hasan SEBURİ'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.
HEDEFE YÖNELİK NOKTA OPERASYON
PKK/KCK mensubu Hasan SEBURİ'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.