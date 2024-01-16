Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlularından Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi

"KAŞAR TERÖRİÇE DEĞİL SEMBOL BİR İSİM"

Askeri Stratejist Abdullah Ağar operasyonun detaylarıyla ilgili A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağar, "Mercen son derece önemli bir teröristi. Sadece kaşar bir teröriçe değil bir sembol isim PKK açısından. 32 yıldır terör örgütü bünyesinde sözde askeri konsey üyesi. Bunun etkisizleştirilmesi örgüt içerisinde büyük bir çatırtı ve güvensizlik yaratacak. Örgütün putları vardı. Ruhbanları vardır. O tiplerden bir tanesiydi bu. Bunun gitmesi tabii son derece sonuçları psikolojik etkileri olacak. En yukarıdaki 3-5 kişi var ya onun hemen altındaki bir sorumlu bu. Bunlar iyi korunan iyi gizlenen kendisini sağlama almış figürler. Bunlar cımbızla çekercesine alınınca iyi korunmayan iyi gizlenmeyen kritik rolde olmayan teröristler empati yapıyorlar lider gitti bize ne olacak diyorlar." ifadelerini kullandı.