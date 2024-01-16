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28 ilde PKK'ya operasyon: 165 gözaltı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-43' operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 10:19 Güncelleme 16 Ocak 2024, 11:53
28 ilde PKK’ya operasyon: 165 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 165 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik aralarında Ankara, İzmir ve İstanbul'unda yer aldığı 28 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

28 ilde PKK'ya operasyon: 165 gözaltı

"TERÖRE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması ve kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı."

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