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Son dakika haberleri... MİT'ten Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı 10 teröristin daha etksizi hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılacan açıklamalada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" denildi. MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 24 terör hedefinin vurulduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 19:18 Güncelleme 14 Ocak 2024, 23:05
Son dakika haberleri... MİT’ten Suriye’de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

▶️ MİT kalleş teröristleri işte böyle yok etti!

MİT, PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti.



MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.



MİT, Suriye'de PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.



10 TERÖRİST DAHA ETKSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

▶️ 10 PKK'lı kalleş terörist cehenneme postalandı!

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."


24 HEDEF İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 24 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

▶️ Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 14 Ocak 2024 saat 22.00'da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 24 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. ETI MILLI Bu harekâtlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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Son dakika haberleri... MİT’ten Suriye’de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
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