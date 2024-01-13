Son dakika: Başkan Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü! Gündem terörle mücadele

Terör örgütü PKK'nın 9 askerimizi şehit etmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe temaslar gerçekleştirdi.
Terör örgütü PKK'nın 9 askerimizi şehit etmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe temaslar gerçekleştirdi.
BAHÇELİ VE AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.
GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ TERÖRLE MÜCADELE
Görüşmelerde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki terör saldırısı ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.
ÖZGÜR ÖZEL'E TELEFON YOK
Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile temasta olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmemesi dikkat çekti.
DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK ZİRVESİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.