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Son dakika: Başkan Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü! Gündem terörle mücadele

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Görüşemelerde terörle mücadele harekatlarına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 16:09 Güncelleme 13 Ocak 2024, 16:40
Son dakika: Başkan Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü! Gündem terörle mücadele

Terör örgütü PKK'nın 9 askerimizi şehit etmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe temaslar gerçekleştirdi.

BAHÇELİ VE AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

▶️ Başkan Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü!

GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ TERÖRLE MÜCADELE
Görüşmelerde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki terör saldırısı ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

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ÖZGÜR ÖZEL'E TELEFON YOK
Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile temasta olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmemesi dikkat çekti.

DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK ZİRVESİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı düzenlendi.

Tarihi zirveden kareTarihi zirveden kare

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.

Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbulda kritik güvenlik zirvesiBaşkan Erdoğan liderliğinde İstanbulda kritik güvenlik zirvesi

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