Terör hedeflerine ölüm yağıyor: Kamışlı’dan dumanlar yükseliyor

A Haber canlı yayınında bölgede yaşanan gelişmeleri aktaran Barış Türel, "Tam yayına hazırlanırken Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı noktasına yine bir operasyon düzenlendi. Az önce buradaki terör hedefleri vuruldu. MİT veya TSK'nın düzenlediğini düşünüyoruz. O noktadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplamış vaziyette."

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINDA DARBE

"Operasyonlar kararlılıkla ve başarıyla devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesindeyiz hemen karşımız Kamışlı. PKK/YPG için çok kritik bir nokta. Bu noktada petrol kuyuları petrol tesisleri bulunuyor. Bu kuyulardan PKK gelir elde ediyor. Burada yapılan operasyonlarla terörün finans kaynağına da büyük darbe vuruyor." dedi.

Terör örgütü PKK'ya Pençe vurmaya devam ediyoruz!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NGjJ3MDAsA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2024

SON OLARAK 24 HEDEF İMHA EDİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatlarının yapıldığı belirtildi.