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Terör hedeflerine ölüm yağıyor: Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor

Son dakika haberi! Pençe-Kilit harekat bölgesinden gelen acı haberin adından Türk askeri hava ve karadan terör hedeflerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedefleri tek tek imha ediliyor. Suriye sınırındaki Kamışlı'daki terör hedefleri canlı yayında vuruldu bölgeden dumanlar yükseldi. MSB, son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 10:56 Güncelleme 15 Ocak 2024, 10:56
Terör hedeflerine ölüm yağıyor: Kamışlı’dan dumanlar yükseliyor

Pençe-Kilit harekat bölgesinden gelen acı haberin adından Türk askeri hava ve karadan terör hedeflerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

Suriye Kamışlı'da terör hedefleri tek tek imha ediliyor!


KAMIŞLI'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedefleri tek tek imha ediliyor. Suriye sınırındaki Kamışlı'daki terör hedefleri canlı yayında vuruldu bölgeden dumanlar yükseldi.



A Haber canlı yayınında bölgede yaşanan gelişmeleri aktaran Barış Türel, "Tam yayına hazırlanırken Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı noktasına yine bir operasyon düzenlendi. Az önce buradaki terör hedefleri vuruldu. MİT veya TSK'nın düzenlediğini düşünüyoruz. O noktadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplamış vaziyette."

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINDA DARBE

"Operasyonlar kararlılıkla ve başarıyla devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesindeyiz hemen karşımız Kamışlı. PKK/YPG için çok kritik bir nokta. Bu noktada petrol kuyuları petrol tesisleri bulunuyor. Bu kuyulardan PKK gelir elde ediyor. Burada yapılan operasyonlarla terörün finans kaynağına da büyük darbe vuruyor." dedi.

SON OLARAK 24 HEDEF İMHA EDİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiğini bildirdi.

▶️ Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatlarının yapıldığı belirtildi.

▶️ Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG hedefleri böyle vuruldu!

Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğal gaz üretim tesisinden oluşan 24 hedefin imha edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında, masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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