CHP’de iç ’Savaş’ | Lütfü Savaş’ın Hatay’a yeniden aday gösterilmesi partiyi karıştırdı: Hatay halkının iradesini yok sayan dayatma

CHP'li Özgür Özel 'in "Alternatif bulamadık" diyerek Hatay 'a Lütfü Savaş 'ı yeniden aday göstermesi parti içinde de büyük kavgaya neden oldu.





5 ismin ortak yayınladığı bildiride Hatay halkının iradesinin yok sayıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Amacımız hem deprem faciasıyla neredeyse yerle bir olan Hatay'ımıza yönetsel anlamda hizmet etmek, hem de partimiz için ülke genelinde esen ve partiye mesafeli olan kitleyi bile cezbeden değişim heyecanını yaşamın her alanına yaymaktı. Ancak söz konusu değişim, zihniyet değişimi, ilkelere uymak ve partinin ahlaki değerlerini sahiplenmekle mümkün olabilirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Alternatif bulamadık' sözleri aday adayları arasında bulunan, biri bir dönem, diğeri iki dönem TBMM'de halkını temsil etmiş iki milletvekilini, dört dönem boyunca Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nı yöneten bir başkanı, Hatay Barosu'nu iki dönem yöneten bir başkanı ve uluslararası arenada yönettiği şirketleri dünya çapında bir marka yapan bir işadamını, destekçilerini ve halkı ciddi bir şekilde rencide etmiştir. Gerek ulusal ve uluslararası görsel ve yazılı basında, gerekse sosyal paylaşım sitelerinde yüz binlerce insanımızın tepkileri Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı konusunda alınan kararın infial yarattığının en önemli göstergesidir. Hatay halkı, haklarını ve özgürlüğünü savunmayı, hesap sormayı bilir, laik ve demokrattır, devletine bağlıdır, ayrımcılığa, kibir ve dayatmalara müsaade etmez, şehre ve topluma zarar verenleri affetmez. Hal böyle iken CHP'nin parti yöneticilerinin aday belirleme konusunda verdikleri sözlerin, açıklanan adayda vücut bulmadığına üzülerek şahit olduk. Başarısızlığı tescil edilmiş ve halkın gözünde güvenini yitirmiş bir şahısla yola devam kararının doğru olmadığını, bu kararın seçimin peşinen kaybedildiği, Hatay'ın yaralarını derinleştirdiğini ve değişime olan inancı zayıflattığını, her şeyden önemlisi; bu durumun partiden kitlesel kopuşlara sebebiyet vereceğini ve bunun sonucunda Hatay ilimiz, insanlarımız ve partimiz adına telafisi imkansız sorunlarla karşılaşacağımız gerçeğinin altını çizmek isteriz. Hatay Halkı'nın iradesini yok sayan dayatmaları kabul etmeyeceğimizi beyan ediyor; CHP'nin yetkili kurullarınca verilen kararın ne kadar doğru olduğunun değerlendirmesini kıymetli halkımızın takdirine bırakıyoruz."

TEPKİ YAĞMIŞTI

6 Şubat depreminde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı çıkan ve mitingler düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tekrar başkan adayı gösterilmesine ise parti içinde ve vatandaşlar tarafından tepki gösterilmişti.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı.

Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı mitingler düzenlemişti. Savaş, depremin vurduğu Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti.

2 BİN CAN KAYBI

Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz da, 2019'da Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün engellenmesiyle ilgili, "O bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'Kentsel dönüşüme hayır!' mitingi yaparak, davalar açarak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler. Kentsel dönüşüm olsaydı, bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı. Onların tüm engellemelerine rağmen mahkeme sonuçlandı, şimdi ihaleler yapıldı ve TOKİ tarafından güvenli konutlar için çalışmalara başlandı. Ayrıca Amanos eteklerinde de kalıcı konutlar hızla yükseliyor" diye konuştu.



Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise, "Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 bin insan hayatını kaybetti. Kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" ifadelerini kullandı.