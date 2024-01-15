Son dakika: İşte CHP-DEM görüşmesinin perde arkası! Atatürk’ün partisi PKK partisi ile Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını konuşmuş!

KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ Özel'in ziyaretinin tabiiki bir iade-i ziyareti olacaktı. DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" demişti.

Temel, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede asıl konunun 31 Mart yerel seçimler olmadığını itiraf ederek, kirli pazarlıkta ana gündem maddesinin bebek katili Abdullah Öcalan olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"CHP İLE GÖRÜŞMEMİZİN ASIL KONUSU ÖCALAN" DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, CHP ile yapılan görüşmenin nasıl ihanet dolu olduğunu gözler önüne serdi.

Peki DEM ile yürümekten çekinmeyen Kandil'in hangi isteklerine tamam dedi? Söz konusu toplantıda hangi kirli pazarlık için el sıkışıldı?

"CHP ile görüşme aslında bir iade-i ziyaretti. Biliyorsunuz Genel Başkanları Özgür Özel, partimizi ziyaret etmişti. Biz de bu çerçevede bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün şüphesiz, Kürt sorunu, Kürt sorununa yönelik CHP'nin ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı, tecrite ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı. Kayyum siyaseti buna bağlı olarak hukuk dışı uygulamalar, Can Atalay durumu ve içeride olan yüzlerce arkadaşımızın durumunu esas olarak siyasi gündem çerçevesinde yürütüldü. Seçim başlığı ise bu konulardan sadece biriydi"

Şener, "Her şey İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin tek yolu olarak gördükleri PKK'nın siyasi kolu HEDEP-DEM ile yerel seçimlerde işbirliği yapmak için " dedi.

HER ŞEY İMAMOĞLU İÇİN Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Özgür Özel 'in DEM 'lenmesinin altındaki nedenin Ekrem İmamoğlu olduğunu yazdı.

İşte Şener'in o yazısı:

Özgür Özel bu yola Kılıçdaroğlu döneminde girdi. Kendi genel başkanlığında ise devam ettiriyor. Her şey İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin tek yolu olarak gördükleri PKK'nın siyasi kolu HEDEP-DEM ile yerel seçimlerde işbirliği yapmak için. Özgür Özel'in;

1-14 Mayıs seçimleri öncesi PKK terör örgütünün televizyonuna bağlantı yapması,

2-4 Kasım Kurultay'ında PKK/HDP'li Demirtaş'a selam yollaması,

3-Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör örgütü ile mücadele için gerekli tezkereye 'hayır' demesi,