HDP/DEM'li Tülay Hatimoğulları'ndan Özgür Özel için "eş başkan" savunması! CHP ile ortaklık mesajı: Herkesin gözü önünde olmalı

SAVUNMA GELDİ: DİLİM SÜRÇTÜ EŞ BAŞKANLARDAN BİRİ KADIN OLUR
Bugün BBC'ye verdiği röportajda "Eş başkan" sözleri için "dilinin sürçtüğünü savunan Tülay Hatimoğlulları, "Bizde zaten eş başkan bir kadın, bir erkek olarak temsil ediliyor." dedi.
HDP/DEM'li Hatimoğulları şunları söyledi:
"İnsanın nutku tutuluyor derler ya, insanlar nasıl anlamlar çıkardı böyle bir şeyden. Şimdi bizde dil alışkanlığı, ağız alışkanlığı var. Mesela geçmiş dönemde ben partinin diplomasi çalışmalarındaydım. Dışişleri Komisyonu üyesiydim. Ve gerek Orta Doğu'da, gerek Batı'da gittiğimiz her yerde böyle dil sürçmesi olmuştur, "Eş Başkan" demişizdir.
Aslında konuşmaya başladığımda dilim sürçüyordu, eş başkanlık çıkıyordu ağzımdan. Bu yurt içinde, yurt dışınde, çoğu yerde ağzımızdan kaçırdığımız bir dil sürçmesi. Keşke, sol veya sağ fark etmeksizin, Türkiye'deki bütün siyasi partiler eş başkanlık sistemine geçse. Hatta ben bakanlıkların bile eş bakanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen onunla alakalı bir dil sürçmesi. Fakat çok farklı anlamlar çıktı. Bizde zaten eş başkan bir kadın, bir erkek olarak temsil ediliyor. İki erkek eş başkan diye bir şeyi zaten kast etmem. Tabii bunu ben yorumcuların kendi hayal güçlerine veriyorum."
CHP'YE İŞBİRLİĞİ ŞARTI
Öte yandan Tülay Hatimoğulları Oruç CHP ile işbirliğine ilişkin "İş birliği eşit koşullarda, masa etrafında herkesin gözü önünde görünür bir şekilde olsun istiyoruz" dedi.
CHP DEM'DEN HANGİ İLÇELERİ İSTİYOR
Özgür Özel DEM'i ziyaret ederek pazarlık yoklaması yaparken DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı ileçeri istediği gündeme geldi. İstanbul'da istenen ilçelerin Esenyurt ve Sultangazi olduğu konuşulurken DEM'den gelen açıklama hem pazarlığı hem de iddiaları doğruladı.
CHP'DEN NERELERİ İSTİYORLAR
DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı ve DEM'in aday çıkaracağı ilçeleri duyurdu.
O ilçeler şu şekilde:
"Adana'da Seyhan, Ceyhan ve Yüreğir Antalya'da Kepez Mersin'de Akdeniz, Toroslar ve Tarsus İstanbul'da Esenyurt, Sultanbeyli, Adalar ve Sancaktepe Aydın'da Didim, Efeler, Germencik ve Söke Konya'da Cihanbeyli, Kulu Kocaeli'nde Dilovası İzmir'de Torbalı, Bayraklı Menemen Manisa'da Gölmarmara, Turgutlu, Yunus Emre Çanakkale'de Gökçeada Tekirdağ'da Çorlu ve Çerkezköy."