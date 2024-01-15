SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İSKİ'nin yine borusu patladı! Bu kez adres Esenyurt! İki ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’ye bağlı İSKİ, yine bir boru patlaması ile gündemde. Esenyurt’ta İSKİ'ye ait rögar kapağı patlaması sonucu rögardan taşan pis su iki evi bastı. Evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 16:58 Güncelleme 15 Ocak 2024, 17:12
Son dakika: İSKİ’nin yine borusu patladı! Bu kez adres Esenyurt! İki ev kullanılamaz hale geldi

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında 2022 Sokak'ta bulunan İSKİ'ye ait rögar kapağının patlaması sonucu iki evi su bastı.

Esenyurt'ta İSKİ'ye ait rögar kapağı patladı

Evlerde hasar meydana gelirken, ev içerisinde bulunan çoğu eşya kullanılamaz hale geldi.



"İKİ SENEDİR ÜST ÜSTE RÖGAR PATLIYOR EVİMİZ LAĞIM SUYU İÇİNDE KALIYOR"
Evi hasar gören Dilek Sural, "Sürekli rögar patlıyor her seferinde böyle mağdur oluyoruz, evlerimiz mahvoluyor.

İki senedir üst üste rögar patlıyor evimiz lağım suyu içinde kalıyor.

Mağdur durumdayız, benim evimin alt katı komple su içinde, yatak, yorgan, döşeklerimiz eşyalarımızın hepsi su içinde kaldı.

Hiçbir şeyimiz kalmadı iki seferdir bu şekilde mağdur oluyoruz. Artık bir şeyler yapsınlar sürekli rögar taşıyor ve evimiz su içinde kalıyor" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN EŞYAMIZ ÇÖP OLDU"
Diğer ev sahibi Sibel Karadeniz, "Arkamızda bulunan sitelerden dolayı rögar suyu taşmış ve şu anda iki ev mağdur.

Bizim ev ve komşumuzun evi su içinde. Bütün eşyamız çöp oldu. 10 kişilik bir aileyiz şuanda mağduruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarih belli oldu! Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim
Terör hedeflerine ölüm yağıyor: Kamışlı’dan dumanlar yükseliyor | Bakan açıkladı: 78 hedef vuruldu 77 terörist etkisiz hale getirildi
EMEKLİLERE EŞİT ZAM 2 FORMÜL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarına refah payı için 2 formül! AK Parti’den flaş açıklama
SON DAKİKA