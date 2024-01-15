Son dakika: İSKİ’nin yine borusu patladı! Bu kez adres Esenyurt! İki ev kullanılamaz hale geldi

İki senedir üst üste rögar patlıyor evimiz lağım suyu içinde kalıyor.

Mağdur durumdayız, benim evimin alt katı komple su içinde, yatak, yorgan, döşeklerimiz eşyalarımızın hepsi su içinde kaldı.

Hiçbir şeyimiz kalmadı iki seferdir bu şekilde mağdur oluyoruz. Artık bir şeyler yapsınlar sürekli rögar taşıyor ve evimiz su içinde kalıyor" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN EŞYAMIZ ÇÖP OLDU"

Diğer ev sahibi Sibel Karadeniz, "Arkamızda bulunan sitelerden dolayı rögar suyu taşmış ve şu anda iki ev mağdur.

Bizim ev ve komşumuzun evi su içinde. Bütün eşyamız çöp oldu. 10 kişilik bir aileyiz şuanda mağduruz" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN