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CHP'li İBB uyuyadursun devlet dört koldan çalışıyor! 'Yarısı Bizden' ile 1,5 milyon TL'lik destek: "İstanbul'umuzu yeniliyoruz"

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ihmal edip hizmetten mahrum bıraktığı İstanbul için devlet milletiyle el ele verip dört koldan çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olası Marmara depremine karşı İstanbul'u dönüşüme hazırlıyor. "Yarısı Bizden" kampanyası ile vatandaşa 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek sağlayan Bakanlık, İstanbul'da dönüşümü gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Bakan Mehmet Özhaseki, "Kampanya ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 18:59 Güncelleme 15 Ocak 2024, 19:29
CHP’li İBB uyuyadursun devlet dört koldan çalışıyor! ’Yarısı Bizden’ ile 1,5 milyon TL’lik destek: İstanbul’umuzu yeniliyoruz

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 yıldır kenti kaderine terk edip hizmet yerine algı ve PR belediyeciliğini benimserken; hükümet megakentin sorunlarını çözmek için çalışmalarına dört koldan devam ediyor.

DEVLET MİLLET EL ELE İSTANBUL YENİLENİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili, "Devlet-millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin video paylaştı.

Videoda depremzedelerin kampanya ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki görüşlerine yer verildi.



İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olası Marmara depremine karşı İstanbul'u dönüşüme hazırlıyor. "Yarısı Bizden" kampanyası ile vatandaşa 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek sağlayan Bakanlık, İstanbul'da dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

"BİR VATANDAŞ EN ÇOK DEVLETİNE GÜVENİR"
Kampanyaya başvuran Yunus Kıracı'nın, "Bir vatandaş en çok kime güvenecek, devletine güvenecek. Zaten bir şey başarılırsa, güven odaklı başarılır." şeklindekine sözleri üzerine Bakan Özhaseki, "Yunus kardeşimin de dediği gibi, 'Bir vatandaş en çok devletine güvenir', Yarısı Bizden kampanyası ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

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