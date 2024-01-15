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ABD, CIA ve FETÖ aparatı Ruşen Çakır CHP'yi 'DEM'liyor! Kirli ittifakı akladı şehitlerimize dil uzattı: DEM Parti'ye Türkiye'nin ihtiyacı var

ABD'den aldığı fonla kaleminin istikametini belirleyen, CIA ve FETÖ aparatı fondaş Ruşen Çakır, "Kandil’in yerel seçim kampanyası başladı" diyerek PKK'yı akladı, DEM'le ittifak kuran CHP'ye alan açtı. CHP'nin kadrolu tetikçisi Çakır'ın imza attığı skandal bununla da sınırlı kalmadı. Çakır, Kandil ve uzantılarıyla ağız birliği yapıp olamayan Kürt sorununu varmış gibi lanse etti, "DEM Parti'ye Türkiye'nin ihtiyacı var" dedi. Bu bağlamda takvim.com.tr, CHP - DEM ittifakını masumlaştıran Çakır'ın FETÖ'nün kilit isimleri ve CIA ile olan bağlantısını deşifre etti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 20:43 Güncelleme 15 Ocak 2024, 21:01
ABD, CIA ve FETÖ aparatı Ruşen Çakır CHP’yi ’DEM’liyor! Kirli ittifakı akladı şehitlerimize dil uzattı: DEM Parti’ye Türkiye’nin ihtiyacı var

Türkiye şehadet şerbeti içen 9 vatan evladının yasını tutarken CHP'nin kadrolu tetikçisi Ruşen Çakır toplum vicdanını yaralayan alçak bir algı operasyonuna soyundu.

"Kandil'in yerel seçim kampanyası başladı" diyerek PKK'yı aklayıp DEM'le ittifak kuran CHP'ye alan açan Çakır, kalleş saldırı sonrası şehit düşen kahramanlardan ziyade DEM Parti ve CHP'nin yürüttüğü bölücü ittifak görüşmelerinin sekteye uğramasından endişeli. Çakır, "CHP - DEM görüşmesi sonrası yapılan bu saldırı her iki partiyi de zor durumda bıraktı" ifadelerini kullandı.

CHP Kandille DEMlenirken tetikçileri PKKyı aklıyor! Ruşen Çakırdan 9 şehit üzerinden alçak algı operasyonu: ABD fonuyla devlete iftiraCHP Kandille DEMlenirken tetikçileri PKKyı aklıyor! Ruşen Çakırdan 9 şehit üzerinden alçak algı operasyonu: ABD fonuyla devlete iftira

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken fondaş Ruşen Çakır, yine PKK'nın değirmenine su taşıdı.

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİNİ SIZLATAN REZİL ALGI: PKK'NIN SEÇİM ÇALIŞMASI BAŞLADI
ABD'nin fonladığı gazetecileri arasında yer alan CIA ve FETÖ aparatı fondaş Ruşen Çakır şehitlerimiz üzerinden başlattığı provokasyonu sürdürdü ve yine "PKK'nın seçim çalışması başladı" dedi.

CHP fondaşı Ruşen Çakır kirli ittifakı akladı şehitlerimize dil uzattı



Çakır'ın imza attığı rezalet bununla da sınırlı değildi.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK NARASI ATAN PKK'NIN 'DEM'İNİ AKLADI: TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR
Her fırsatta 'yerel özerklik' talebi dile getirip bölücü emellerini açık eden, bebek katili Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceklerini beyan eden, PKK'ya açık seçik destek veren DEM Parti'yi CHP ile kurduğu ittifak sonrası yere göğe sığdıramayan Çakır, "DEM Parti'ye Türkiye'nin ihtiyacı var" şeklinde skandal sözler sarf etti.



PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'sinin güçlü olması gerektiğini savunan Ruşen Çakır, Kandil ve uzantılarıyla ağız birliği yapıp "Bu parti ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin Kürt sorununun çözümüne o kadar yaklaşma ihtimali var" ifadeleriyle büyük tepki çekti.

Toplum vicdanını yaralayan bu durum CHP'nin kadrolu tetikçilerinin DEM'le kurulan ittifakı aklama çabası olarak kayıtlara geçti.

FONU ABD'DEN
Bilindiği üzere Ruşen Çakır, kaleminin istikametini PKK'yı aleni bir şekilde destekleyip silahlarla donatan ABD'den aldığı fonlarla tayin ediyor.

ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıkmış, bu kuruluşların başında Ruşen Çakır'ın Medyascope isimli mecrası yer almıştı.



Çakır, FETÖ'nün kilit isimleriyle de dirsek temasında...

ABD'den Ruşen Çakır'ın fonlanmasını sağlayan Gönül Tol ve Ömer Taşpınar, FETÖ'ye yakın iki isim. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar aynı zamanda haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan, Micheal Rubin, Graham Fuller ve Henri Barkey'le birlikte hareket ediyorlar.

FETÖ'NÜN AVUKATI GÖNÜL TOL İLE ARASINDAN SU SIZMIYOR!
Aralarında Can Dündar ve Cengiz Çandar gibi isimlerin de bulunduğu 180 sözde aydın, 2015 yılında Fethullahçı Terör Örgütüne finansman sağlayan Akın İpek'in şirketlerine yönelik operasyonları kınamak için bildiri yayımlamıştı. Ruşen Çakır'la arasından su sızmayan Gönül Tol da bildiriye imza atarak FETÖ'cü Akın İpek'e arka çıkmıştı.



ABD FONLU MEDYASCOPE TV'DE FETÖ GÜZELLEMESİ
2017 yılında Ruşen Çakır'ın Medyascope TV'de hazırladığı programa konuk olan Ömer Taşpınar ise "Batı'daki ülkelerde, Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da bu hareket bir diaspora hareketi olarak devam edecek..." sözleriyle FETÖ güzellemesi yapmıştı.



CIA İLE İLİŞKİSİ TESCİLLİ! 15 TEMMUZ'UN KİLİT İSMİ HENRİ BARKEY'İ AKLAMAYA ÇALIŞTI
CHP fondayı Ruşen Çakır'ın darbenin kilit ismilerinden eski CIA ajanı firari Henri Barkey ile 15 Temmuz 2016 öncesi ve sonrası görüştüğü ve onu aklamaya çalıştığı biliniyor.

ABD merkezli Chrest Foundation'ın Ruşen Çakır'ı fonlamasında FETÖ ile yakınlığıyla bilinen Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'ın yanında Henri Barkey'in rolü de dikkat çekiyor.

GEZİ TERÖRÜNÜN ARKASINDAKİ İSİM OSMAN KAVALA'YA DESTEK
Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u fonlayan Chrest Foundation'ın Başkan ve Direktörü Lou Anne King Jensen'in Gezi terörünün arkasındaki isim olan Osman Kavala'ya destek için hazırlanan kitaba imza attığı görülüyor.



TEPEDEKİ ENSTİTÜ
Ruşen Çakır'ın ABD'den fonlanması olayında daha geniş bir çerçeveden baktığımızda karşımıza Washington Enstitüsü çıkıyor. Bu enstitüde, Ruşen Çakır'a yakın isimler olan Gönül Tol, Ömer Taşpınar, Henri Barkey, Graham Fuller ve Micheal Rubin'in bir arada olduğu görülüyor.




KİRLİ İLİŞKİLER AĞINA DİKKAT
FETÖ savunucusu Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'ın, eski CIA ajanı Henri Barkey ile olan yakınlıkları ve FETÖ'ye bağlı Rumi Forum'da program yapmaları bağlantılarının ne kadar derin ilişkiler zinciri üzerinden yürüdüğünü ve neden Çakır'ın ABD'den fonlandığını alenen ortaya seriyor.



CHP'NİN VEKİL YAPTIĞI FETÖ'CÜ AYKAN ERDEMİR DE İŞİN İÇİNDE
Daha önce CHP'nin milletvekili yaptığı Aykan Erdemir Amerika'da elebaşı Fetullah Gülen'in emrinde Türkiye aleyhine komisyonlar dernekler kurmuş olmasıyla ve Türkiye aleyhine propagandalar yapmasıyla biliniyor.



15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası CHP'li eski milletvekili FETÖ'cü Aykan Erdemir, eski CIA ajanı Henri Barkey ve Gönül Tol gibi isimlerin ABD'de "Başarısız Darbe Girişimi Sonrası" isimli programa katılmış olmaları tesadüf değil!

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