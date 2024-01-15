ABD, CIA ve FETÖ aparatı Ruşen Çakır CHP’yi ’DEM’liyor! Kirli ittifakı akladı şehitlerimize dil uzattı: DEM Parti’ye Türkiye’nin ihtiyacı var

Türkiye şehadet şerbeti içen 9 vatan evladının yasını tutarken CHP 'nin kadrolu tetikçisi Ruşen Çakır toplum vicdanını yaralayan alçak bir algı operasyonuna soyundu. "Kandil'in yerel seçim kampanyası başladı" diyerek PKK'yı aklayıp DEM'le ittifak kuran CHP'ye alan açan Çakır, kalleş saldırı sonrası şehit düşen kahramanlardan ziyade DEM Parti ve CHP'nin yürüttüğü bölücü ittifak görüşmelerinin sekteye uğramasından endişeli. Çakır, "CHP - DEM görüşmesi sonrası yapılan bu saldırı her iki partiyi de zor durumda bıraktı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken fondaş Ruşen Çakır, yine PKK'nın değirmenine su taşıdı.



ŞEHİTLERİN KEMİKLERİNİ SIZLATAN REZİL ALGI: PKK'NIN SEÇİM ÇALIŞMASI BAŞLADI

ABD'nin fonladığı gazetecileri arasında yer alan CIA ve FETÖ aparatı fondaş Ruşen Çakır şehitlerimiz üzerinden başlattığı provokasyonu sürdürdü ve yine "PKK'nın seçim çalışması başladı" dedi.





Çakır'ın imza attığı rezalet bununla da sınırlı değildi.



ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK NARASI ATAN PKK'NIN 'DEM'İNİ AKLADI: TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR

Her fırsatta 'yerel özerklik' talebi dile getirip bölücü emellerini açık eden, bebek katili Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceklerini beyan eden, PKK'ya açık seçik destek veren DEM Parti'yi CHP ile kurduğu ittifak sonrası yere göğe sığdıramayan Çakır, "DEM Parti'ye Türkiye'nin ihtiyacı var" şeklinde skandal sözler sarf etti.