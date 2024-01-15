ABD, CIA ve FETÖ aparatı Ruşen Çakır CHP’yi ’DEM’liyor! Kirli ittifakı akladı şehitlerimize dil uzattı: DEM Parti’ye Türkiye’nin ihtiyacı var

Çakır, FETÖ'nün kilit isimleriyle de dirsek temasında...
ABD'den Ruşen Çakır'ın fonlanmasını sağlayan Gönül Tol ve Ömer Taşpınar, FETÖ'ye yakın iki isim. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar aynı zamanda haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan, Micheal Rubin, Graham Fuller ve Henri Barkey'le birlikte hareket ediyorlar.
FETÖ'NÜN AVUKATI GÖNÜL TOL İLE ARASINDAN SU SIZMIYOR!
Aralarında Can Dündar ve Cengiz Çandar gibi isimlerin de bulunduğu 180 sözde aydın, 2015 yılında Fethullahçı Terör Örgütüne finansman sağlayan Akın İpek'in şirketlerine yönelik operasyonları kınamak için bildiri yayımlamıştı. Ruşen Çakır'la arasından su sızmayan Gönül Tol da bildiriye imza atarak FETÖ'cü Akın İpek'e arka çıkmıştı.
ABD FONLU MEDYASCOPE TV'DE FETÖ GÜZELLEMESİ
2017 yılında Ruşen Çakır'ın Medyascope TV'de hazırladığı programa konuk olan Ömer Taşpınar ise "Batı'daki ülkelerde, Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da bu hareket bir diaspora hareketi olarak devam edecek..." sözleriyle FETÖ güzellemesi yapmıştı.
CIA İLE İLİŞKİSİ TESCİLLİ! 15 TEMMUZ'UN KİLİT İSMİ HENRİ BARKEY'İ AKLAMAYA ÇALIŞTI
CHP fondayı Ruşen Çakır'ın darbenin kilit ismilerinden eski CIA ajanı firari Henri Barkey ile 15 Temmuz 2016 öncesi ve sonrası görüştüğü ve onu aklamaya çalıştığı biliniyor.
ABD merkezli Chrest Foundation'ın Ruşen Çakır'ı fonlamasında FETÖ ile yakınlığıyla bilinen Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'ın yanında Henri Barkey'in rolü de dikkat çekiyor.
GEZİ TERÖRÜNÜN ARKASINDAKİ İSİM OSMAN KAVALA'YA DESTEK
Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u fonlayan Chrest Foundation'ın Başkan ve Direktörü Lou Anne King Jensen'in Gezi terörünün arkasındaki isim olan Osman Kavala'ya destek için hazırlanan kitaba imza attığı görülüyor.
TEPEDEKİ ENSTİTÜ
Ruşen Çakır'ın ABD'den fonlanması olayında daha geniş bir çerçeveden baktığımızda karşımıza Washington Enstitüsü çıkıyor. Bu enstitüde, Ruşen Çakır'a yakın isimler olan Gönül Tol, Ömer Taşpınar, Henri Barkey, Graham Fuller ve Micheal Rubin'in bir arada olduğu görülüyor.
KİRLİ İLİŞKİLER AĞINA DİKKAT
FETÖ savunucusu Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'ın, eski CIA ajanı Henri Barkey ile olan yakınlıkları ve FETÖ'ye bağlı Rumi Forum'da program yapmaları bağlantılarının ne kadar derin ilişkiler zinciri üzerinden yürüdüğünü ve neden Çakır'ın ABD'den fonlandığını alenen ortaya seriyor.
CHP'NİN VEKİL YAPTIĞI FETÖ'CÜ AYKAN ERDEMİR DE İŞİN İÇİNDE
Daha önce CHP'nin milletvekili yaptığı Aykan Erdemir Amerika'da elebaşı Fetullah Gülen'in emrinde Türkiye aleyhine komisyonlar dernekler kurmuş olmasıyla ve Türkiye aleyhine propagandalar yapmasıyla biliniyor.
15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası CHP'li eski milletvekili FETÖ'cü Aykan Erdemir, eski CIA ajanı Henri Barkey ve Gönül Tol gibi isimlerin ABD'de "Başarısız Darbe Girişimi Sonrası" isimli programa katılmış olmaları tesadüf değil!