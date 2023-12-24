Yüzyılın dönüşümü! Başkan Erdoğan, İstanbul için kentsel dönüşümü başlattı

Başkan Erdoğan, İstanbul için kentsel dönüşümü başlattı. Tarihi projenin detaylarını anlattı: İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa edeceğiz. Dönüşümü hızlandıracağız.



İl geneline ek olarak 100 bin sosyal konut daha inşa edeceğiz. Şehrin çehresini değiştireceğiz.

5 yılda, 600 bini acil olmak üzere 1.5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştüreceğiz