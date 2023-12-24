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Yüzyılın dönüşümü! Başkan Erdoğan, İstanbul için kentsel dönüşümü başlattı

Başkan Erdoğan, İstanbul için kentsel dönüşümü başlattı. Tarihi projenin detaylarını anlattı: İl geneline ek olarak 100 bin sosyal konut daha inşa edeceğiz. Şehrin çehresini değiştireceğiz.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Aralık 2023 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:01
Yüzyılın dönüşümü! Başkan Erdoğan, İstanbul için kentsel dönüşümü başlattı

Başkan Erdoğan, İstanbul için kentsel dönüşümü başlattı. Tarihi projenin detaylarını anlattı:
İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa edeceğiz. Dönüşümü hızlandıracağız.


İl geneline ek olarak 100 bin sosyal konut daha inşa edeceğiz. Şehrin çehresini değiştireceğiz.
5 yılda, 600 bini acil olmak üzere 1.5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştüreceğiz



Türkıye'de 36 milyon bağımsız bölüm var. 6 milyonu risk altında... 2 milyonu acilen yenilenmeli...
1.5 mılyon TL destek vereceğiz. Ödeme ev bitince başlayacak. İlk yıl faizsiz olacak.


"Yarısı bizden" kampanyası ile toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz.
Erdoğan, "Alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır" dedi.

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