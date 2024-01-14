CHP Kandil’le ’DEM’lenirken tetikçileri PKK’yı aklıyor! Ruşen Çakır’dan 9 şehit üzerinden alçak algı operasyonu: ABD fonuyla devlete iftira





FONDAŞ TETİKÇİ HEM CHP'YE ALAN AÇTI HEM DE PKK'YI AKLADI

CHP'nin DEM'le olan yakın teması büyük tepki çekerken fondaş Ruşen Çakır, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen 9 askerimiz üzerinden toplum vicdanını yaralayan çirkin bir provokasyona soyundu. "Kandil'in yerel seçim kampanyası başladı" diyerek PKK'nın siyasi kolu DEM'le ittifak görüşmeleri yürüten CHP'ye alan açan aynı zamanda da PKK'yı aklayan Çakır, "İstanbul'daki 45 dakikalık güvenlik zirvesinde neler konuştuğunu bilmiyoruz ama iktidarın PKK saldırılarını yerel seçimlerde bir propaganda malzemesi olarak kullanmak isteyeceğini söylemek herhalde yanlış olmaz" sözleriyle imza attığı rezaleti perçinledi.

ŞEHİTLER UMRUNDA BİLE DEĞİL! AMAN CHP - DEM İTTİFAKINA BİR ŞEY OLMASIN

CHP'nin kadrolu tetikçilerinden olan Çakır, PKK'nın kalleş saldırısı sonrası şehit düşen vatan evlatlarından ziyade DEM Parti ve CHP'nin yürüttüğü bölücü ittifak görüşmelerinin sekteye uğramasından endişeli.



Ruşen Çakır, hem CHP'yi hem de PKK'nın siyasi uzantısı DEM'i aklamaya çalışarak, "DEM Parti eş genel başkanlarının CHP'ye iade-i ziyaret yapmasının ve iki partinin bazı büyükşehirlerde seçim işbirliği yapma potansiyelinin altının çizilmesinin hemen ardından gelen bu saldırının her iki partiyi de zor durumda bıraktığı muhakkak" dedi.

FONU ABD'DEN

Bilindiği üzere Ruşen Çakır, kaleminin istikametini PKK'yı aleni bir şekilde destekleyip silahlarla donatan ABD'den aldığı fonlarla tayin ediyor.



2021 yılında ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıkmış, bu kuruluşların başında Ruşen Çakır'ın Medyascope isimli mecrası da yer almıştı.





