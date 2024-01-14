Yine HaberTürk ekranları yine skandal! 9 şehidimizin üzerinden Batı seviciliği! Prof. Dr. Sait Yılmaz: ’ABD’nin yanında olmalıyız’

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman vatan evladı şehit düştü.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman vatan evladı şehit düştü.
TÜRKİYE TEK YÜREK: 81 İLDE ELLER SEMAYA KALKTI
Bu yürek yakan gelişme sonrası Türkiye tek yürek oldu. Teröre lanet mesajları verilirken şehitlerimiz için dualar edildi. Ancak ülkemizdeki bazı isimler verdiğimiz 9 şehidin üzerinden de Batı seviciliğine devam etti.
"ABD'NİN YANINDA OLMALIYIZ"
Sözde müttefikimiz ABD'nin terör örgütü PKK'ya desteği bilinirken katıldığı bir canlı yayında skandal sözlere imza atan Prof. Dr. Sait Yılmaz gündeme oturdu.
9 şehidimizin cenaze gününde Türkiye'yi hedef alan yorumlarda bulunan Sait Yılmaz, Türkiye'nin ABD ile beraber hareket etmesini, Hamas ve Müslüman Kardeşler ile ilişkiler kurmamamız gerektiğini, ABD ve İsrail'i kızdırmamamız gerektiğini söyledi.
"OYUNU KİM KURUYORSA KAZANAN ODUR"
'Oyunu kim kuruyorsa kazanan odur' diyen Yılmaz, "Ortadoğu'da oyunu kim kuruyor Batı kuruyor. Yani biz bu Batı'nın oyununun içinde kendimize ne yaptık, kazananın yanında değil, kaybedenin yanında yer seçiyoruz. Yani burada kaybedenin Hamas olacağını, Husi olacağını, İran olacağını biliyoruz. Ama son yaptığımız tercihlerle de bunu böyle söylüyoruz. Yani bütün Amerikan belgelerine bakarsanız, hep şunu söyler; Yani biz dünyayı ikiye ayırdık. Bizim yanımızda olanlar ve olmayanlar. Yani Türkiye onların yanında. İlişkilerimiz de bu kadar kötüye gittiğine göre, yani uluslararası ilişkilerin dördüncü kuralı da şudur, Eğer çıkarlarına göre hareket etmezsen, başkalarıyla çıkarlarını birleştirilmesini sağlayamazsan yalnızlaşırsın" ifadelerini kullandı.
Sait Yılmaz'ın sözleri büyük tepki topladı.
İSRAİL'İ DE AKLAMIŞTI
Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği katliamı değerlendirirken İsrail'i savunmaya çalışmıştı. Hastane ve okullarda 'militanların saklandığını' öne süren Yılmaz, "Devletler kendi siyasi kararlarını alıyorlar. Şu anda bir kara harekatı olmadığı için ellerindeki tek seçenek hava harekatı." ifadelerini kullanmıştı.
SAİT YILMAZ KİMDİR?
1961 yılında İzmit'te doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra babasının tayini nedeni ile liseyi memleketi olan ISPARTA-Yalvaç'ta bitirdi. 1982 yılında Kara Harp Okulu'ndan Piyade Teğmeni olarak mezun oldu. 1984'de Eğridir Komando Okulu'nu bitirdi, Bolu ve Hakkâri'de Komando Bölük Komutanlığı yaptı. 1988 yılında ABD-Virginia'da Havadan İkmal Kursu'nu tamamladı. 1991'de Kara Harp Akademisi'ni bitirdi.
BOSNA-HERSEK'de 1994 yılında BM UNPROFOR Türk Barış Gücü'nde Harekat Subayı ve 1996 yılında Saraybosna'da NATO-SFOR'da Sivil-Asker İşbirliği Uzmanı olarak görev yaptı. 1997 yılında İTALYA-Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamladı. 1998-2001 yılları arasında NATO (SHAPE) Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahı BELÇİKA-Mons'da Kriz Yönetim Uzmanlığı görevi yaptı ve bu süre zarfında ALMANYA/Oberammergau'daki NATO Okulu'nda Kriz Yönetim Kursu Direktörü olarak "NATO'da Kriz Yönetimi" konferansları verdi.
1998-2000 yılları arasında ABD-Oklahoma Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Programı'nda MA Eğitimi'ni tamamladı. 2000-2005 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doktora Eğitimi yaptı.
2006 yılında Silahlı Kuvvetlerden kendi isteği ile emekli olmayı müteakip Yrd. Doç. Dr. olarak Beykent Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi kadrosuna atandı. 2011-2014 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAM) Müdürü olan Sait YILMAZ, 2012 yılında Doçent oldu.
Halen Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce bölümünde kadrolu öğretim üyesi olarak dersler vermektedir.