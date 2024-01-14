CHP'nin kadrolu fondaşı Sedef Kabaş'tan FETÖvari algı operasyonu! "Yaralı askerler tedavi edilmiyor" yalanı... Kirli sicili hafızalarda





KARANLIK SİCİLİ AKILLARA GELDİ

Böylesi bir zamanda toplumun sinir uçlarına dokunmaya hedefleyen FETÖvari propaganda Kabaş'ın kirli sicilini de akıllara getirdi.



"KİTLELERİ ETKİLEMEK İÇİN YALAN SÖYLEYİN"

Hatırlanacağı üzere Sedef Kabaş, kitleleri etkilemek için ortaya kocaman bir yalan atılması, bu yalanın sürekli tekrar edilmesi gerektiğini savunmuştu.



Kabaş, "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret" demişti.