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CHP'nin kadrolu fondaşı Sedef Kabaş'tan FETÖvari algı operasyonu! "Yaralı askerler tedavi edilmiyor" yalanı... Kirli sicili hafızalarda

CHP tetikçileri zaman ayarlı bir şekilde şehitler üzerinden toplum vicdanını yaralayan kirli algı operasyonlarına başladı. Fondaş Ruşen Çakır, "Kandil’in yerel seçim kampanyası başladı" sözleriyle PKK'yı akladı CHP'ye alan açtı. Çakır'a tepkiler çığ gibi büyürken CHP'nin bir diğer tetikçisi Sedef Kabaş FETÖvari kara propagandayla sahneye çıktı. Kabaş, "Yaralı askerler var… Bazıları kurtarılamayıp şehit düşüyor… Aklıma askeri hastaneleri kapatanlar geliyor. Acaba hiç utanıyorlar mı?" yalanını söyleyerek toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedefledi. Bilindiği üzere Sedef Kabaş bir dönem kitleleri etkilemek için ortaya bir yalanın atılması ve bu yalanın sürekli tekrar edilmesi gerektiğini savunmuştu.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 14:12 Güncelleme 14 Ocak 2024, 14:34
CHP’nin kadrolu fondaşı Sedef Kabaş’tan FETÖvari algı operasyonu! Yaralı askerler tedavi edilmiyor yalanı... Kirli sicili hafızalarda
Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs alanına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman vatan evladı şehit düştü.

Bu yürek yakan gelişme sonrası Türkiye tek yürek oldu. 81 ilde eller şehitler için semaya kalktı. Sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.
CHP Kandille DEMlenirken tetikçileri PKKyı aklıyor! Ruşen Çakırdan 9 şehit üzerinden alçak algı operasyonu: ABD fonuyla devlete iftiraCHP Kandille DEMlenirken tetikçileri PKKyı aklıyor! Ruşen Çakırdan 9 şehit üzerinden alçak algı operasyonu: ABD fonuyla devlete iftira

CHP TETİKÇİLERİ İŞ BAŞINDA!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fonlanan kalemşor ve tetikçiler ise şehitler üzerinden toplum vicdanını yaralayan kirli algı operasyonlarına başladı.

CHP'nin kadrolu tetikçisi Ruşen Çakır, "Kandil'in yerel seçim kampanyası başladı" diyerek PKK'yı aklayıp CHP'ye alan açtı. Kalleş saldırı sonrası şehit düşen kahramanlardan ziyade DEM Parti ve CHP'nin yürüttüğü bölücü ittifak görüşmelerinin sekteye uğramasından endişe duyan Çakır, "CHP - DEM görüşmesi sonrası yapılan bu saldırı her iki partiyi de zor durumda bıraktı" ifadelerini kullandı.



SEDEF KABAŞ'TAN FETÖVARİ ALGI OPERASYONU
Ruşen Çakır'a tepkiler çığ gibi büyürken CHP'nin bir diğer tetikçisi Sedef Kabaş sahneye çıktı.

Kabaş, "Yaralı askerler var… Bazıları kurtarılamayıp şehit düşüyor… Aklıma askeri hastaneleri kapatanlar geliyor. Acaba hiç utanıyorlar mı?" sözleriyle göz göre göre aleni bir şekilde yalan söyledi.



KARANLIK SİCİLİ AKILLARA GELDİ
Böylesi bir zamanda toplumun sinir uçlarına dokunmaya hedefleyen FETÖvari propaganda Kabaş'ın kirli sicilini de akıllara getirdi.

"KİTLELERİ ETKİLEMEK İÇİN YALAN SÖYLEYİN"
Hatırlanacağı üzere Sedef Kabaş, kitleleri etkilemek için ortaya kocaman bir yalan atılması, bu yalanın sürekli tekrar edilmesi gerektiğini savunmuştu.

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Kabaş, "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret" demişti.



BAŞKAN ERDOĞAN VE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA HAKARET
Sedef Kabaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaretten ötürü yargılandı. Kabaş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" şeklinde rezil ifadeler kullanmıştı.




FETÖ'CÜLERİN 'GÜZEL'İ
Kabaş, 2015 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarında boy gösterip FETÖ'cülere geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Bir dönem, FETÖ medyasının ve darbecilerin amiral gemisi Zaman Gazetesi'nin manşetlerini süsledi.



"Zaman birlik olma zamanı" ifadelerini kullanıp bir başka FETÖ medyası Bugün TV'de açıklamalarda bulundu.



FETÖ'nün sosyal medya ayağı Fuat Avni, Sedef Kabaş'a "Güzel insan" diyerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.



"İSTANBUL VURULMADIKÇA TÜRKİYE UYANMAZ"
Sedef Kabaş, 12 Ocak 2016'da yaptığı skandal bir paylaşımda terör örgütlerine ve teröristlere yol göstermiş, "İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" ifadelerini kullanmıştı.



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