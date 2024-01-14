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Başkan Erdoğan şehit Hakan Gün'ün babasıyla görüştü: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantepli şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü. Baba Gün'e taziye dileklerini ileten Erdoğan, "Rabbim şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 14:50 Güncelleme 14 Ocak 2024, 14:53
Başkan Erdoğan şehit Hakan Gün’ün babasıyla görüştü: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün babası Süleyman Gün ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki şehit Gün'ün ailesini ziyaret etti.



Şehidin babası Süleyman Gün ve yakınlarıyla görüşen Abdülhamit Gül, aileye başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün telefonuyla, baba Süleyman Gün ile görüştü.



"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR"
Erdoğan, baba Gün'e başsağlığı dileyerek, "Rabbim şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor." dedi.


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