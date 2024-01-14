Son dakika: Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor!

ŞEHİT ASKER BATUR NİĞDE'DE DEFNEDİLİYOR

Sözleşmeli Er Kemal Batur 23 yaşındaydı, 4 kardeşin en büyüğüydü. O da Niğde'de defnediliyor.

SÖZLEŞMELİ ER ATAR ÜNYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Atar ise Orduluydu. 22 yaşındaki şehit, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başlamıştı.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesindeki İkizce Merkez Camiinde tören düzenleniyor.

ESKİŞEHİR'DE DE TÖREN VAR

Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için Eskişehir'de tören var. 27 yaşındaki asker, ailenin 3 çocuğundan en küçüğüydü.