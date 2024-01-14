Son dakika: Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor!

Pençe-Kilit Harekatı'nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin saldırısında şehit olan 9 askerden 6'sı son yolculuğa uğurlanıyor. Şehitler için Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Ordu, Eskişehir ve Aksaray'da tören düzenleniyor.
Pençe-Kilit Harekatı'nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin saldırısında şehit olan 9 askerden 6'sı son yolculuğa uğurlanıyor. Şehitler için Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Ordu, Eskişehir ve Aksaray'da tören düzenleniyor.
EMRULLAH GÜLMEZ KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK
Irak'ın kuzeyindeki hain saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in 7 kardeşi vardı, 1 ağabeyi de askerdi. Gülmez, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa veriliyor.
KÖROĞLU'NUN CENAZESİ GÖRELE'DEN UĞURLANACAK
Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Giresunluydu. Kuzeni Talha Köroğlu da 2008 yılında Şırnak'ta şehit olmuştu. Köroğlu'nun cenazesi Görele'den uğurlanacak.
ŞEHİT ASKER BATUR NİĞDE'DE DEFNEDİLİYOR
Sözleşmeli Er Kemal Batur 23 yaşındaydı, 4 kardeşin en büyüğüydü. O da Niğde'de defnediliyor.
SÖZLEŞMELİ ER ATAR ÜNYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Atar ise Orduluydu. 22 yaşındaki şehit, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başlamıştı.
Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesindeki İkizce Merkez Camiinde tören düzenleniyor.
ESKİŞEHİR'DE DE TÖREN VAR
Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için Eskişehir'de tören var. 27 yaşındaki asker, ailenin 3 çocuğundan en küçüğüydü.
BU PİSLİKLERİ TEMİZLEYECEĞİZ
Baba Nazif Evcin ise oğluyla cuma vakti görüştüğünü dile getirdi. Oğlunun, kendisine "Bu pislikleri temizleyeceğiz." dediğini aktaran Evcin, "Bana, 'Bunlara Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz' dedi. Eşim de çok bitti. Bizlere Allah sabır versin." ifadesini kullandı.
Reşadiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde toprağa verilecek olan Evcin'in cenazesine binlerce kişi akın etti.
Evcin'in ailesi tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.
ÜSTEĞMEN DELEN İÇİN AKSARAY'DA TÖREN YAPILIYOR
Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, 31 yaşındaydı, 3 kardeşi vardı. Şehit asker, ikindi namazının ardından Aksaray'da toprağa verilecek.