CHP’li İBB’nin terör partisi DEM’e tahsis ettiği salonda bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK propagandası yapıldı

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP ve terör partisi DEM kol kola yürümeye devam ediyor. DEMin yoluna kırmızı halı serdi, Kandilin övgüsüne mazhar oldu! PKK kanalında CHP lideri Özgür Özele methiyeler DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu. CHP'NİN TAHSİS ETTİĞİ SALONDA ÖCALAN BÖĞÜRTÜLERİ

CHP ve terör partisi DEM'in kirli işbirliği her geçen gün daha da pekişmeye devam ederken, yeni bir skandal patlak verdi. ▶️ İBB'nin salonunda PKK propagandası!



CHP'li İBB'nin terör partisi DEM'e tahsis ettiği salonda bebek katili Öcalan ve PKK propagandası yapıldı.





ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK DİYE BÖĞÜRDÜ

İBB Şehir Tiyatroları Sevda Şener Sahnesi'nde düzenlenen Mor Kadınlar programına DEM Parti milletvekili Adalet Kaya bebek katili Öcalan'a özgürlük diye böğürerek, "Abdullah Öcalan'ın üzerinde 25 yıldır tecrit var. Düşünün bir adam var hapishanesi kurulmuş ve bir kişiye göre oluşturulmuş bu hukuk sistemine uymuyor. Hak ihlalleriyle dolu" ifadelerini kullandı.