CHP’li İBB’nin terör partisi DEM’e tahsis ettiği salonda bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK propagandası yapıldı

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP ve terör partisi DEM kol kola yürümeye devam ediyor.
DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.
CHP'NİN TAHSİS ETTİĞİ SALONDA ÖCALAN BÖĞÜRTÜLERİ
CHP ve terör partisi DEM'in kirli işbirliği her geçen gün daha da pekişmeye devam ederken, yeni bir skandal patlak verdi.
CHP'li İBB'nin terör partisi DEM'e tahsis ettiği salonda bebek katili Öcalan ve PKK propagandası yapıldı.