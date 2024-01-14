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CHP'li İBB'nin terör partisi DEM'e tahsis ettiği salonda bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK propagandası yapıldı

Türkiye şehitlerine ağlarken CHP’li İBB Başkanı'nın Müze Gazhane'de yer tahsis ettiği terör patisi DEM Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, organizasyonda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın propagandasını yaptı. DEM Parti milletvekili Adalet Kaya bebek katili Öcalan’a özgürlük diye böğürerek, “Abdullah Öcalan’ın üzerinde 25 yıldır tecrit var. Düşünün bir adam var hapishanesi kurulmuş ve bir kişiye göre oluşturulmuş bu hukuk sistemine uymuyor. Hak ihlalleriyle dolu” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 23:52 Güncelleme 15 Ocak 2024, 00:14
CHP’li İBB’nin terör partisi DEM’e tahsis ettiği salonda bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK propagandası yapıldı

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP ve terör partisi DEM kol kola yürümeye devam ediyor.

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CHP'NİN TAHSİS ETTİĞİ SALONDA ÖCALAN BÖĞÜRTÜLERİ
CHP ve terör partisi DEM'in kirli işbirliği her geçen gün daha da pekişmeye devam ederken, yeni bir skandal patlak verdi.

▶️ İBB'nin salonunda PKK propagandası!



CHP'li İBB'nin terör partisi DEM'e tahsis ettiği salonda bebek katili Öcalan ve PKK propagandası yapıldı.



ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK DİYE BÖĞÜRDÜ
İBB Şehir Tiyatroları Sevda Şener Sahnesi'nde düzenlenen Mor Kadınlar programına DEM Parti milletvekili Adalet Kaya bebek katili Öcalan'a özgürlük diye böğürerek, "Abdullah Öcalan'ın üzerinde 25 yıldır tecrit var. Düşünün bir adam var hapishanesi kurulmuş ve bir kişiye göre oluşturulmuş bu hukuk sistemine uymuyor. Hak ihlalleriyle dolu" ifadelerini kullandı.



ÖCALAN BIRAKILMAZSA TERÖR DEVAM EDECEK İMASI
Rezil sözlerini sürdürerek bebek katilinin serbest kalmadığı sürece terörün devam edeceğini ima eden DEM Partili Kaya, "Ortadoğu ülkelerinin barış içerisinde yaşamasıyla doğrudan bağlantısı var. Bu coğrafyaya barışı getirecek en önemli aktör Abdullah Öcalandır" ifadelerini kullandı.



OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDU
Öte yandan Terör örgütünün sözcülüğüne soyunan Kaya, Türk ordusu tarafından düzenlenen harekatlarda etkisiz hale getirilen teröristler için duyduğu üzüntüsünü de dile getirdi.




AÇILIŞINI İMAMOĞLU YAPMIŞTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışı yaptığı Müze Gazhane'nin "sanat, bilim ve etkinlik alanı" olacağını söylemişti. Bugün gelinen noktada ise terör örgütlerinin özgürce propaganda yapabildiği bir sahneye döntüştü.

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