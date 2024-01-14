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Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel'den soykırımcı İsrail'e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç büyük tepkilere neden oldu. İsrail asıllı Jehezkel bileğine 7 Ekim 2023 gününü ve davut yıldızı yazdığı görüldü. Gazze'deki soykırıma çanak tutan Sagiv Jehezkel'e büyük tepkiler yağdı. Öte yandan Antalyaspor, katil İsrail propagandası yapan Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktığını açıkladı. Antalyaspo'dan yapılan açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir" denildi.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 19:16 Güncelleme 14 Ocak 2024, 20:23
Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti.




28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.



Yazıda 7 Ekim 2023 gününe (İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih) dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekti.

▶️ Antalyaspor'un futbolcusu Jehezkel'den katil İsrail'e destek!



Futbolseverler, Jehezkel'in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.



ANTALYASPOR ÇANAK TUTTU
Öte yandan diğer bir skandal ise Antalyaspor'dan geldi. Soykırımcı İsrail'in katliamlarına destek sevinci veren İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in gol sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı silmek zorunda kaldı.



İLK SKANDALI DEĞİL
Jehezkel, ülkemizde Filistin için yapılan saygı duruşu kararına da uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.



KADRO DIŞI BIRAKILDI
Antalyaspor: Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.

"TAKIMLA YOLLARINI AYIRACAĞIZ"
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, skandal olay sonrası oyuncunun sözleşmesinin fesh edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!
Öte yandan skandal olay sonrası sosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İşte X platformunda ilk sıraya yerleşen olaya gelen tepkilerden bazıları...

"Sagiv Jehezkel adlı siyonist ülkemizden gitmelidir... ülkemizde siyonist istemiyoruz!"

"Sagiv Jehezkel denilen Siyonist terörist Gazze soykırımının yüzüncü gününde Türkiye'de Antalyaspor forması altında İsrail'in propagandasını yaptı. Bu kabul edilemez..!"

"Sagiv Jehezkel adlı siyonist P** bu topraklarda sana yaşam artık haramhemen defolup Netanyahu kasabının yanına git"

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Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı
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