Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı

ANTALYASPOR ÇANAK TUTTU Öte yandan diğer bir skandal ise Antalyaspor 'dan geldi. Soykırımcı İsrail'in katliamlarına destek sevinci veren İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in gol sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı silmek zorunda kaldı.

İLK SKANDALI DEĞİL Jehezkel, ülkemizde Filistin için yapılan saygı duruşu kararına da uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.





KADRO DIŞI BIRAKILDI

Antalyaspor: Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.

"TAKIMLA YOLLARINI AYIRACAĞIZ"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, skandal olay sonrası oyuncunun sözleşmesinin fesh edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız."