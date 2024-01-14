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Son dakika: Ankara'da elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın

Son dakika haberleri... Ankara’nın Sincan ilçesinde elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Polis ekipleri olası patlamalara karşı, çevredekileri bölgeden uzaklaştırıyor.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 11:09 Güncelleme 14 Ocak 2024, 12:05
Son dakika: Ankara’da elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektronik yedek parça üretim fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın paniği

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri olası patlamalara karşı, çevredekileri bölgeden uzaklaştırıyor.

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