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Son dakika: MİT'ten hain avı! PKK/KCK'lı Hasan Seburi Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 09:59 Güncelleme 14 Ocak 2024, 10:07
Son dakika: MİT’ten hain avı! PKK/KCK’lı Hasan Seburi Süleymaniye’de etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemde Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden sildi. Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod adlı Hasan SEBURİ MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

EĞİTİMİ YARIDA KALDI
Örgüte yeni katılan Hasan SEBURİ, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod adlı Hasan SEBURİ'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

HEDEFE YÖNELİK NOKTA OPERASYON
PKK/KCK mensubu Hasan SEBURİ'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: MİT’ten hain avı! PKK/KCK’lı Hasan Seburi Süleymaniye’de etkisiz hale getirildi
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