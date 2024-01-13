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CHP'li Özgür Özel’in elini öptüğü Türkiye düşmanı Pervin Chakar'dan 9 şehit verdiğimiz gece skandal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahramanımızın şehit olduğunu bildirdi. Tüm Türkiye derin yasa boğulurken, CHP ve terör partisi DEM'e tepki yağdı. Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP lideri Özgür Özel’in elini öpmekten gurur duyduğu Pervin Chakar şehitlerimizin olduğu gece skandal bir paylaşıma imza attı. Türkiye düşmanı, terörist sevici Pervin Chakar sosyal medya hesabından şehitlerimizin olduğu sırada ““Biz yalnız değiliz, Biz büyük bir milletiz” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 18:53 Güncelleme 13 Ocak 2024, 18:53
CHP’li Özgür Özel’in elini öptüğü Türkiye düşmanı Pervin Chakar’dan 9 şehit verdiğimiz gece skandal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu bildirildi.

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TÜM TÜRKİYE DERİN YASA BOĞULDU
Kahreden haber sonrası tüm Türkiye derin yasa boğulurken, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı 45 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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CHP VE DEM'E TEPKİ YAĞDI
Öte yandan PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi ve ortağı CHP'ye tepki yağdı.

Geçtiğimiz günlerde terör partisi DEM'i kırmızı halılarla karşılayan CHP lideri Özgür Özel'in ikiyüzlü taziye mesajına sosyal medyadan kullanıcılar "Tarih böyle ikiyüzlü görmedi" diyerek çok sert tepki gösterdi.



ÖZGÜR ÖZEL'İN ELİNİ ÖPTÜĞÜ CHAKAR'DAN SKANDAL PAYLAŞIM
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP lideri Özgür Özel'in elini öpmekten gurur duyduğu Pervin Chakar şehitlerimizin olduğu gece skandal bir paylaşıma imza attı.

Türkiye düşmanı, terörist sevici Pervin Chakar sosyal medya hesabından şehitlerimizin olduğu sırada "Biz yalnız değiliz, Biz büyük bir milletiz" ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL ELİNİ ÖPMEKTEN GURUR DUYMUŞTU
Terör partisi DEM'in korkusundan PKK'ya karşı net tavır alamayan ve kırmızı halılarla karşılayarak ortaklık yapan CHP'li lideri Özgür Özel hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Türkiye düşmanın Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.



"ÖPTÜM YİNE ÖPERİM"
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesi büyük tepkiler toplarken, konuya ilişkin konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etmişti.

Söz konusu programı SİHA düşmanlığıyla bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun önerisiyle gittiğini itiraf eden Özel, "Sonra bana Pervin Buldan'ın da geleceğini söylediler. Hiçbir mahsuru olmadığını, söyledim. Hatta bekleme odasında birlikte çay içtik. Ayrılırken Pervin Hanım'ı da yolcu ettim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurtdışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok." diyerek kendini savunmaya çalışmıştı.

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ÖZGÜR ÖZEL: ONURUMDUR, GURURUMDUR
Yaptığı hareketten pişmanlık duymak bir yana arkasında duran Özgür Özel, daha da ileri gitti. Kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "Pervin Chakar'ın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar onurumdur, gururumdur" diye ifadeler kullanmıştı.

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