CHP’li Özgür Özel’in elini öptüğü Türkiye düşmanı Pervin Chakar’dan 9 şehit verdiğimiz gece skandal paylaşım





"ÖPTÜM YİNE ÖPERİM"

HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesi büyük tepkiler toplarken, konuya ilişkin konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etmişti.

Söz konusu programı SİHA düşmanlığıyla bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun önerisiyle gittiğini itiraf eden Özel, "Sonra bana Pervin Buldan'ın da geleceğini söylediler. Hiçbir mahsuru olmadığını, söyledim. Hatta bekleme odasında birlikte çay içtik. Ayrılırken Pervin Hanım'ı da yolcu ettim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurtdışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok." diyerek kendini savunmaya çalışmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: ONURUMDUR, GURURUMDUR

Yaptığı hareketten pişmanlık duymak bir yana arkasında duran Özgür Özel, daha da ileri gitti. Kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "Pervin Chakar'ın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar onurumdur, gururumdur" diye ifadeler kullanmıştı.