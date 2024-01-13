Milli Savunma Bakanlığı şehitlerin kimliğini açıkladı! Acı haberler ailelere verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.
MSB, 29 hedefin hava harekatıyla vurulduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in baba ocağına acı haberi askeri yetkililer verdi.
Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in baba ocağına düştü.
Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Kahramanmaraşlı iki şehidin bekar olduğu öğrenildi.
ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın şehit oldu. Şehidin Adıyaman'da yaşayan ailesine şehadet haberi askeri erkan tarafından verildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisindeki baba ocağına gelerek burada şehidin ailesine acı haberi verdi. Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu.
Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) acı haberi, Niğde'deki baba ocağına ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı.
Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, şehit oldu.
Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.
GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün oldu.
Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine ilçe kaymakamı, askeri yetkililer, diğer kurum yetkilileri tarafından verildi.
Acı haberi alan şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.
İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun acı haberi İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan baba ocağına ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit oldu. Ahmet Köroğlu'nun acı haberi İstanbul Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesinin evine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur'da taziye için geldi.
Taziyede konuşan AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, "Biz de çok üzgünüz. İnşallah bu son olur. Devletimiz ve milletimiz el ele bu teröre karşı elinden geldiği kadar yine mücadele edecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, ordumuz ve bütün güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni sonuna kadar yapacaklar. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tuzla ilçemizde de şehidimiz var. Bizleri derinden üzdü. Acılı ailemizin acısını paylaşmaya geldik. Söylenecek kelime yok, kelimelerin tükendiği yerdeyiz" şeklinde konuştu.
İKİ KUZEN 16 YIL ARAYLA ŞEHİT DÜŞTÜ
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun, ailenin en büyük çocuğu olduğu ve 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu'nun da şehit olduğunu söyleyen dayısı Özcan Türk, "Kardeşimiz 9 yıldır bu görevdeydi. Üs bölgesine saat 17.00 sıralarında yemek yedikleri sırada saldırı düzenleniyor. Burada şehit düşüyor. Ailenin en büyük çocuğu, 3 kız 1 erkek çocuk olmak üzere.
Bu ailenin de 2'nci şehidi. Diğeri, 2008 yılında Beytüşşebap'ta Talha Köroğlu, kuzeni olur o da şehit olmuştu. Bu da başka bir takdiri ilahi. Köyümüzün, ilçemizin, vatanımızın başı sağ olsun. Kendisini en son 17 Kasım'da buradan giderken gördük. Ailesi telefonla sık sık görüşüyordu. Durumun vahim olduğunu, çok sıkıntılı bir coğrafyada olduklarını ve 10 gün önce şehit verdiğimiz yerlere de yakın olduklarını söylemiş. Aynı bölgede teyzemizin oğlu da var. Hainlerin Allah cezasını versin. Kendisi bekardı. Ailenin tek erkek ve büyük çocuğu. Sözün bittiği yerdeyiz. Pazar günü Giresun Çatakkırı köyünde şehidimizi toprağa vereceğiz" diye konuştu.
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar oldu. Şehit Atar'ın acı haberi İkizce ilçesi Bolluk mahallesi nüfusuna kayıtlı baba ocağında ailesine haber verildi.
Ordu Valisi Muammer Erol, yaptığı paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.