Terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonrası SDG oyunu bir kez daha deşifre oldu! Akıllara CHP'lilerin "YPG terör örgütü değildir" açıklamaları geldi

Suriye'deki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu bir kez daha itiraf etti.
Suriye'deki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu bir kez daha itiraf etti.
ALÇAK SALDIRIYI ÜSTLENDİ
Terörist Bali, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği hain saldırının ardından, "Zap Zap Zape" paylaşımı yaptı. Bilindiği gibi ABD yönetimi ve PKK, Suriye'de işbirliğini derinleştirmek ve Türkiye'nin tepkisini engellemek için, terör örgütü kadrolarını "SDG" adı altında kullanıyor.
PKK, Suriye'deki yapılanmasını ilk olarak PYD ve onun silahlı uzantısı YPG adı altında kurdu. Suriye'de 2011 sonunda iç savaşın başlamasından sonra, terör örgütü ile ABD arasında işbirliği giderek güçlendi.
PYD/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te, SDG adı altında bir araya getirdi. Toplam sayıları birkaç yüz kişiden ibaret olan grupların katılımı dikkatleri dahi çekmedi. ABD, SDG'nin kurulmasından itibaren PYD/PKK'ya yardımlarını hızla artırdı.
ALÇAK SALDIRI SONRASI DEM'LE İTTİFAK YAPAN CHP'LİLERİN SKANDAL AÇIKLAMALARI GELDİ
Öte yandan Irak'ın kuzeyinde 6 askerimizi şehit eden alçak terör örgütünün saldırısının ardından akıllara CHP'lilerin eli kanlı bu örgütü "Terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamaları geldi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi halkını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" ifadelerini kullanarak bir skandala imza atmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de terör örgütünün yaptığı saldırıyı kınadı ancak ne PKK ne de YPG ifadesini mesajında geçirmedi.
MUHARREM ERKEK: SINIRIMIZDA PYD OLSUN
CHP'li Muharrem Erkek ise, "Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" ifadeleriyle alçak örgütü meşrulaştırmaya çalışmıştı.
SELİN SAYEK BÖKE: YPG'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA DAİR İSTİHBARİ BİLGİMİZ YOK
CHP'li Selin Sayek Böke ise terör örgütü YPG için "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadelerini kullanmıştı.
SEZGİN TANRIKULU: KENDİ TOPRAKLARINI KORUYAN BİR YAPILANMA
PKK'nın CHP'deki baş savunucularından Sezgin Tanrıkulu ise "PYD, kendi topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir yapılanmadır." ifadeleriyle rezilliği bir üst kademeye taşımıştı.
CHP ÜNAL ÇEVİKÖZ: SİYASİ OLUŞUM VE ASKERİ YAPILANMA
CHP'li Ünal Çeviköz "PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur." ifadeleriyle yine terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışmıştı.
ERDAL AKSÜNGER: BENİM GÖZÜMDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
CHP'li Erdal Aksünger ise Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği PKK'nın siyasi uzantısı YPG-PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini söylemişti. Sünger katıldığı bir programda "Terör örgütü mü?" sorusuna "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye skandal bir cevap vermişti.
Bunu en net bir şekilde HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" ifade etmişti.
Son olarak "Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesiyle DEM'in yollarına kırmızı halılar seren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'kent uzlaşısı' maskesine sığınarak bölücü ittifakı ayan beyan kabul etmişti.
8 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 8 askerin şehit olduğunu bildirdi.