Terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonrası SDG oyunu bir kez daha deşifre oldu! Akıllara CHP'lilerin "YPG terör örgütü değildir" açıklamaları geldi





PYD/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te, SDG adı altında bir araya getirdi. Toplam sayıları birkaç yüz kişiden ibaret olan grupların katılımı dikkatleri dahi çekmedi. ABD, SDG'nin kurulmasından itibaren PYD/PKK'ya yardımlarını hızla artırdı.



ALÇAK SALDIRI SONRASI DEM'LE İTTİFAK YAPAN CHP'LİLERİN SKANDAL AÇIKLAMALARI GELDİ



Öte yandan Irak'ın kuzeyinde 6 askerimizi şehit eden alçak terör örgütünün saldırısının ardından akıllara CHP'lilerin eli kanlı bu örgütü "Terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamaları geldi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR



CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi halkını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" ifadelerini kullanarak bir skandala imza atmıştı.



Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de terör örgütünün yaptığı saldırıyı kınadı ancak ne PKK ne de YPG ifadesini mesajında geçirmedi.