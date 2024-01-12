SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan "Kentsel dönüşüm" mesajı! 1 Nisan'ı işaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Eminönü'nde vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyareti yaptı. Kurum, bir vatandaşın yıkımın ardından kentsel dönüşüm için bekletilen arsasıyla ilgili sorununu anlatması üzerine de "Nisan'da kurtulacağız. Biz Beykoz'da bakanlığımız nezdinde ne eksik varsa ne yapılması gereken iş varsa hepsini yaptık, bitirdik. İnşallah şimdi Büyükşehir'de de 1 Nisan sabahı kalan işleri yapacağız." diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 16:25 Güncelleme 12 Ocak 2024, 16:54
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Kentsel dönüşüm mesajı! 1 Nisan’ı işaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eminönü'nde vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyareti yaptı.

Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlarla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorusu üzerine Kurum, vatandaşlara bu konuda her türlü desteği vereceklerini, mülkiyet problemlerini çözeceklerini belirterek, "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI: 1 NİSAN SABAHI KALAN İŞLERİ YAPACAĞIZ
Kurum, başka bir vatandaşın yıkımın ardından kentsel dönüşüm için bekletilen arsasıyla ilgili sorununu anlatması üzerine de "Nisan'da kurtulacağız. Biz Beykoz'da bakanlığımız nezdinde ne eksik varsa ne yapılması gereken iş varsa hepsini yaptık, bitirdik. İnşallah şimdi Büyükşehir'de de 1 Nisan sabahı kalan işleri yapacağız." diye konuştu.

Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

GÜCÜMÜZÜ NEREDEN Mİ ALIYORUZ?
Öte yandan Kurum sosyal medya hesabından bir vatandaş ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Murat Kurum'un "Güzümüzü nereden mi alıyoruz?" notunu düştüğü görüntülerde yaşlı bir kadın cebinden Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını çıkararak, "İnsan sevdiğinin resmini taşır. Onun için kuzum işiniz rast gelsin. Bizim milletimize vatanımıza kim kıymet veriyorsa bizim canımız ciğerimiz" dediği duyuldu.

Son dakika: Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurumdan muhalefetin algı operasyonlarına tokat gibi yanıt: Polemik değil projeSon dakika: Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurumdan muhalefetin algı operasyonlarına tokat gibi yanıt: Polemik değil proje
İşçilerin umudu Murat Kurum oldu: 31 Mart akşamı halk galip gelecekİşçilerin umudu Murat Kurum oldu: 31 Mart akşamı halk galip gelecek
İstanbuldaki başıboş sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum tek tek anlattıİstanbuldaki başıboş sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum tek tek anlattı

SON DAKİKA