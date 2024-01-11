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Son dakika: Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan muhalefetin algı operasyonlarına tokat gibi yanıt: Polemik değil proje

Avcılar'da "Geçmiş Dönem Teşkilat Yönetimi ve STK"lar ile bir araya geldiği programda konuşan Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, muhalefetin algı operasyonlarına sert yanıt verdi. Kurum, “Projelerimizden rahatsız olmuşlar” ifadelerini kullanarak, “Biz İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Güzel İstanbul için çalışacağız ve hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız” dedi.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 12:50 Güncelleme 11 Ocak 2024, 12:57
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan muhalefetin algı operasyonlarına tokat gibi yanıt: Polemik değil proje

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kurum, Avcılar'da "Geçmiş Dönem Teşkilat Yönetimi ve STK"lar ile bir araya geldiği programda konuşma yaptı.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Avcılar'ın ne sıkıntısı varsa ne problemi varsa bir ayağımız da burada olacak. Avcılar hizmetlerin en iyisini hak ediyor.

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İstanbul için yola çıktı. Bu yola biz 'İstanbul yolu' diyoruz. Hizmete hasret çeken İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbullu kardeşlerim sabırsızlıkla bekliyor.

İstanbul da Avcılar'ın dört bir yanında her zamankinden çok gayret edeceğiz. Her sokağıyla mutlu Avcılar için çalışacağız.

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Çalışacağız... Hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız.

Avcılar kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkarlığından çok kaybetti. Ulaşımda burayı hep gözardı ettiler. Mevcut İBB yönetimi hep başka gündemlerle meşgul oldu.

Biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Bizim bu projelerimizden rahatsız olmuşlar. Hemen algı çerçevesinde farklı gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz.

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Biz İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Güzel İstanbul için çalışacağız ve hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz, sadece İstanbul için çalışacağız.

Kendisi için yüksek oyu veren Avcılar için bir adım bile atmadılar. Avcılar 'Artık yeter' diyor. Siyaser er meydanıdır. İşte bende karşınızdayım ve size söz veriyorum. İBB'nin mührünü alacağız ve Avcılar'ın bu talihini değiştireceğiz.

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Bu şartımı da koşuyorum.... Başkanınız olarak değil... Evladınız olarak, yanınızda olacağım. Dağ gibi arkanızda duracağım.

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Avcılar'da 1 Nisan'da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerde işe başlayacağız. Biz başlayıp 5 yılda 6 metre ilerleyemeyiz. Biz başladık mı bitiririz. Gece gündüz o şantiyede çalışırız.

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