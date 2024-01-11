Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan muhalefetin algı operasyonlarına tokat gibi yanıt: Polemik değil proje

Biz İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Güzel İstanbul için çalışacağız ve hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz, sadece İstanbul için çalışacağız.

Kendisi için yüksek oyu veren Avcılar için bir adım bile atmadılar. Avcılar 'Artık yeter' diyor. Siyaser er meydanıdır. İşte bende karşınızdayım ve size söz veriyorum. İBB'nin mührünü alacağız ve Avcılar'ın bu talihini değiştireceğiz.