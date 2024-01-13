MSB 9 şehit asker isimleri ve memleketleri belli oldu mu? Yaralıların isimleri neler? Pençe Kilit Operasyonu şehitleri son dakika!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı sırasında gerçekleşen bu çatışmada dokuz değerli askerimizin şehit olduğunu, dört askerimizin ise yaralandığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yaralı askerlerimiz derhal hastaneye kaldırılmış ve tedavilerine hızla başlanmıştır. İlk belirlemelere göre çatışmada 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"20 terörist etkisiz hale getirildi" Ayrıca temasta ilk belirlemelere göre 20 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.





EMPERYALİZM TETİKÇİSİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK



A Haber canlı yayınında terör örgütü PKK'nın emperyalizm tetikçisi olduğunu belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Irak'ın kuzeyindeki saldırının ABD ve İngiltere'nin Aden Körfezi'ndeki saldırısının hemen sonrasında olmasının tesadüf olmadığına dikkat çekti. Bugün Başkan Erdoğan'ın Yemen'deki saldırıyı kınadığına bu eylemin hukuka aykırı olduğunu dile getirmesinin ardından ABD'nin eli kanlı PKK'yı harekete geçirdiğini belirten Caşın, "Biz ne kadar Gazze'ye, Yemen'e ve hainliklere karşı çıkarsak bize karşı sertleşecekler." dedi.

TERÖRÜN KÖKÜ KAZINANA KADAR DEVLETİMİZ BU YOLDAN DÖNMEYECEK Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabına bir taziye mesajı yayımladı. Kurum mesajında, "Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü. Başımız sağ olsun. Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar devletimiz bu yoldan dönmeyecek." ifadelerini kullandı.