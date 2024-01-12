Irak'ın kuzeyinde hain saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlere ateş püskürdü: "Hesabını tek tek soracağız"

Milli Savunma Bakanlığı , Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu bildirildi.

"HAİNLERE YAPTIKLARININ HESABI TEK TEK SORULACAK" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/x6BPUzz0dR — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 12, 2024

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yayımladığı taziye de şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Rabbim makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin.



Devletimiz, vatanımızın bekası ve… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 12, 2024

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin.

Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

AK PARTİ'DEN TAZİYE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hain saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Acımız çok büyük…

Şehitlerimize Allah rahmet eylesin.

Mekanları cennet olsun.



Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. https://t.co/ghcm2ktnOi — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2024

Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz."

Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü.

Başımız sağ olsun.

Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin.



Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar… pic.twitter.com/Ge6zpVyLhF — Murat KURUM (@murat_kurum) January 12, 2024



"TERÖRÜN KÖKÜ KAZINANA KADAR DEVLETİMİZ BU YOLDAN DÖNMEYECEK"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabına bir taziye mesajı yayımladı.

Kurum mesajında, "Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü. Başımız sağ olsun. Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar devletimiz bu yoldan dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Şehadete eren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun.



Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz… — Hakan Fidan (@HakanFidan) January 12, 2024

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Fidan, "Şehadete eren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun. Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."