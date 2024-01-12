CHP'li Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu imam hatip liselerini hedef aldı: "Gençler için büyük bir travma"

ÖZEL'DEN KAOS İTİRAFI

"Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok" sözleriyle mevcuttaki kaosu itiraf eden Özel, "Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı" diyerek "Yavaş ikili oynuyor" mesajı gönderdi.

Özel, "Hatta bugün Etimesgut'ta gençlerde, sosyal medya ve Facebook'ta en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli." dedi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NU 17 YAŞINDAKİ BİRİ ÖNERDİ

Öte yandan CHP'nin Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesinin arka planı da ortaya çıktı. CHP yandaşı Duvar'da yer alan habere göre Behzat Ç'yi (Erdal Beşikçioğlu) 7 yaşında bir genç CHP'ye önerdi.

CHP yandaşı Duvar'da yer alan haberde konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Beşikçioğlu'nun aday olma sürecini Ankara İl Başkanı Ümit Erkol anlattı. Erkol'un verdiği bilgiye göre Ankara il yönetimi kentte aday gösterilecek belediye başkanları ve meclis üyeleriyle ilgili bir masa kurdu. "Ankara'da kiminle, nasıl kazanırız" sorusuna yanıt aranan komisyonda ilçe belediye başkan adaylığı için yapılan başvurular değerlendirildi, bunlarla ilgili anketler yapıldı. Anketlerde "Olumlu" gelen isimler ilgili organlarla paylaşıldı ve son değerlendirmelerin ardından adaylıkları ilan edilmeye başlandı.