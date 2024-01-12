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CHP'li İBB Arıtma Tesisi’nde korkunç cinayet! Zanlı tutuklandı: Sosyal medyadan tehdit ettiği ortaya çıktı

Son dakika haberi! CHP'li İBB Arıtma Tesisi’nde sırtından bıçaklanarak öldürülen temizlik personeli Serdar Karaçepe son yolculuğuna uğurlandı. Beyoğlu Belediyesi temizlik personelini sırtından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı tutukladı. Cezaevine gönderilen şahıs birkaç ay önce öldürdüğü adamı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 15:56 Güncelleme 12 Ocak 2024, 16:18
CHP’li İBB Arıtma Tesisi’nde korkunç cinayet! Zanlı tutuklandı: Sosyal medyadan tehdit ettiği ortaya çıktı

Kemerburgaz'da bulunan CHP'li İBB Arıtma Tesisi'nde "neden ters baktın" tartışmasında bıçaklanarak öldürülen Beyoğlu Belediyesi temizlik personeli Serdar Karaçepe gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İBB Arıtma Tesisi'ndeki ters baktın cinayetinin zanlısı tutuklandı

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Serdar Karaçepe için Kulaksız Çarşı Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi.



Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mesai arkadaşları, Karaçepe'nin annesi Naciye Karaçepe ve yakınları katıldı. Karaçepe ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığında toprağa verildi.



Acılı anne Naciye Karaçepe, "İşe gidiyor ekmek parası için çalışıyor. Vuruyor benim oğlumu. Derdi olan adam gider karşısına çıkar. İdam istiyorum" dedi.

SOSYAL MEDYA TEHDİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Beyoğlu Belediyesi temizlik personelini sırtından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı tutukladı. Cezaevine gönderilen şahıs birkaç ay önce öldürdüğü adamı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği ortaya çıktı.



Eyüpsultan Kemerburgaz Eski Kemerburgaz Yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde önceki gün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında "neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıkmıştı. Tartışma, karşılıklı küfürleşme üzerine aralarında kavgaya dönüşmüştü.

"NEDEN TERS TERS BAKIYORSUN" KAVGASINDA BIÇAKLAMIŞTI

Kavgada bıçak çeken Erdal Y., Karaçepe'yi sırtından bıçaklamıştı. Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düşmüştü. Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı.

Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.'yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Erdal Y. ifadesinde aralarında önceden husumet olduğu ve tesiste denk gelince ters bakma yüzünden tartışma çıktığını ve kavga sonucu bıçakladığını söylediği öğrenilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanarak "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılan Erdal Y., adliyeye sevk edilmişti.

KATİL ZANLISI SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETMİŞ

Emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen katil zanlısı Erdal Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdal Y.'nin sosyal medya hesabından birkaç ay önce Karaçepe'ye yönelik hakaretler savurarak, "ulan bana yanlış yapılır mı? Dost dedim, seni ölmekten beter edeceğim" yazdığı ortaya çıktı.

İBB Arıtma Tesisi’nde korkunç cinayet! Ters baktın dedi sırtından bıçakladı
İBB Arıtma Tesisi'nde korkunç cinayet! "Ters baktın dedi" sırtından bıçakladı

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