CHP’li İBB Arıtma Tesisi’nde korkunç cinayet! Zanlı tutuklandı: Sosyal medyadan tehdit ettiği ortaya çıktı

SOSYAL MEDYA TEHDİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI Öte yandan Beyoğlu Belediyesi temizlik personelini sırtından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı tutukladı. Cezaevine gönderilen şahıs birkaç ay önce öldürdüğü adamı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği ortaya çıktı.





Eyüpsultan Kemerburgaz Eski Kemerburgaz Yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde önceki gün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında "neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıkmıştı. Tartışma, karşılıklı küfürleşme üzerine aralarında kavgaya dönüşmüştü.

"NEDEN TERS TERS BAKIYORSUN" KAVGASINDA BIÇAKLAMIŞTI



Kavgada bıçak çeken Erdal Y., Karaçepe'yi sırtından bıçaklamıştı. Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düşmüştü. Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı.

Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. KATİL ZANLISI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.'yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına almıştı.