Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon: 6 gözaltı! Çete hakkında flaş detay

LÜKS RESTORANLARDA TANITIM YAPTILAR

Soruşturmanın ikinci ayağında tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur A. ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı.

Polisin elde ettiği çalışmalara göre, Onur A., tuzağına düşürmek için çağırdığı müştekileri lüks restoranlarda yemek vererek sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı. Bu tanıtımlarda da iddialara göre arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan'ı kullandı.

YENİ OPERASYON Soruşturmaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Devlet kurumlarından ihale yoluyla aldıkları araçları ucuza sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye yönelik yeni bir operasyona yapıldı.

Güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgütle bağlantılı Berk E.(21), Şahin B.(46), Barış V.(45), Ali K.(92), Ebu B.G. ve Ahmed Y.Ç. gözaltına alındı.