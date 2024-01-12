SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon: 6 gözaltı! Çete hakkında flaş detay

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin tutuklandığı dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin yeni bir operasyon daha düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu kez 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Çete hakkında ise dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu bulunan Onur A.’nın tuzağına düşürmek için çağırdığı müştekileri lüks restoranlarda yemek vererek sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 10:50 Güncelleme 12 Ocak 2024, 10:50
Son dakika: Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında yeni operasyon: 6 gözaltı! Çete hakkında flaş detay

Ucuza araç sattıklarını iddia ederek 'Sazan sarmalı" yöntemiyle birçok kişiyi dolandıran çetenin üyesi iddiasıyla tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin soruşturmasına ilişkin yeni bir operasyon yapıldı. Yeni operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 2 ay önce İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Nihal Candanın gizlediği kocası ortaya çıktı! Evliliğini neden gizledi? Polisler geldiğinde ilk tepkisi bu olmuşNihal Candanın gizlediği kocası ortaya çıktı! Evliliğini neden gizledi? Polisler geldiğinde ilk tepkisi bu olmuş

İstanbul'da "gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.'nın liderliğini yaptığı çete, polis ekiplerince düzenlenen baskınla çökertildi. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 de küçükbaş hayvan ele geçirildi.

LÜKS RESTORANLARDA TANITIM YAPTILAR
Soruşturmanın ikinci ayağında tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur A. ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı.

Polisin elde ettiği çalışmalara göre, Onur A., tuzağına düşürmek için çağırdığı müştekileri lüks restoranlarda yemek vererek sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı. Bu tanıtımlarda da iddialara göre arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan'ı kullandı.

YENİ OPERASYON

Soruşturmaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Devlet kurumlarından ihale yoluyla aldıkları araçları ucuza sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye yönelik yeni bir operasyona yapıldı.

Güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgütle bağlantılı Berk E.(21), Şahin B.(46), Barış V.(45), Ali K.(92), Ebu B.G. ve Ahmed Y.Ç. gözaltına alındı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkararak sattıklarını söyleyerek vatandaşlara ulaşan şüphelilerin ilk etapta piyasa değerinin çok altında araç satarak güven kazandıkları sonrasında ise araç talepleri ve paraları topladıktan sonra ihalede sorun çıktı, ertelendi gibi söylemlerle vatandaşların paralarını ödemedikleri belirlenmişti.

100 MİLYON DOLARLIK DOLANDIRICILIK
Çetenin herhangi bir araç teslimi yapmayarak 50 müştekiyi yaklaşık 100 Milyon lira dolandırdıkları tespit edilmişti. Bu kapsamda yapılan çalışma neticesinde tespit edilen 24 şüpheli 2021 yılı haziran ayında yakalanmış ve şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı. 2023 Mayıs ayında ise 6 şüpheli şahıs yakalanmış, adliyeye sevk edilen şahıslarda 1 i serbest kalırken 5 şüpheli tutuklanmıştı. Kasım ayında ise suç gelirlerini akladıkları iddia edilen
Gülnihal Ç., Alisya B.C. ve Hacı İ.S. isimli şahıslar yakalanarak tutuklanmışlardı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Özgür Özel ’kent uzlaşısı’ maskesiyle Kandil’le DEM’lendi! CHP depremzede seçmenle alay etti: Hatay’da Lütfü Savaş’ın alternatifi yok
SON DAKİKA I ABD ve İngiltere Yemen’e saldırı başlattı! Biden ve Sunak’tan peş peşe açıklamalar... Husilerden Kızıldeniz’de misilleme
İçişleri Bakanlığı’ndan iki kritik operasyon! 1 ton 664 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! Yasa dışı bahis oynatan 120 kişi yakalandı
SON DAKİKA