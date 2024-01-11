Son dakika: TMSF’den Dilan Polat açıklaması

TMSF , son günlerde, kayyumluk göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması zaruretinin doğduğunu bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken, ticari faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde aksamadan devam etmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemeler TMSF'yi kayyum olarak atayabilmektedir. Emanet edilen şirketlerde TMSF'nin öncelikli görevi; kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır.