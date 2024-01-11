Küresel piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verisi açıklandı! FED faiz oranlarını sabit mi tutacak? Fitch'ten flaş tahmin
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Aralık ayında enflasyon yüzde 0.3 oldu. Beklenti ise yüzde 0.2'ydi. Yıllıkta ise yüzde 3.4 oranında gerçekleşti. Beklenti yüzde 3.2 seviyesindeydi. Öte yandan FED'in faiz oranlarını sabit tutup tutmayacağı da büyük merak konusu. Fitch, FED'in faiz kararı hakkında flaş bir tahminde bulunup o tarihi işaret etti. İşte detaylar...
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Aralık ayında enflasyon yüzde 0.3 oldu. Beklenti ise yüzde 0.2'ydi. Yıllıkta ise yüzde 3.4 oranında gerçekleşti. Beklenti yüzde 3.2 seviyesindeydi.
Bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini belirterek, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı. Söz konusu verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, yarından itibaren yoğunlaşacak bilanço döneminin de hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America ve Wells Fargo'nun yarın şirket finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
FAİZ ORANLARI SABİT Mİ KALACAK?
Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor. Dün, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon hedefine tam anlamıyla ulaşabilmesi için bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesi gerekeceğini düşündüğünü söyledi.
Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru gideceğinden emin olduğunda faiz oranlarını düşürebileceğini kaydeden Williams, enflasyonun 2024'te yüzde 2,25'e, 2025'te de yüzde 2'ye düşeceğini öngördüğünü ifade etti.
Williams, kısıtlayıcı para politikasının etkilerini hesaba katarak, ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık 1,25 büyümesini, işsizlik oranının da yüzde 4'e çıkmasını beklediğini bildirdi.
FITCH'TEN FLAŞ TAHMİN!
Fitch Ratings, merkez bankalarının faiz indirimlerinde yavaş hareket edeceğini ve ABDMerkez Bankasının (Fed) haziran veya temmuz itibarıyla faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyor.
Fitch Ratings'in Kredi Görünümü Londra 2024 Konferansı, Fitch Ratings Başkanı Ian Linnell'in açılış konuşmasıyla başladı. Linnell, ABD'deki seçimlerin ekonomi politikaları açısından etkili olacağını, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin piyasalar için endişe yarattığını dile getirdi.
Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılarının tedarik zincirlerine etkisinin olacağını ifade eden Linnell, Rusya'nın dış politikası ve Çin'in ekonomi politikalarının yakından takip edilmesi gereken konular olduğunu söyledi.
Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton da kurumun Küresel Ekonomik Görünüm 2024 raporundaki tespitleri paylaştı.
Son üç aydır çekirdek enflasyonda iyileşme görüldüğünü ifade eden Coulton, "Bu da merkez bankalarının artık kendilerinden daha emin hareket edebilecekleri anlamına geliyor. Merkez bankaları politika faizini yeterince kısıtlayıcı seviyeye kadar yükseltti ve bundan sonrasında yeni bir faiz artışı beklemiyoruz." diye konuştu.
Coulton, merkez bankalarının bu yıl faiz indirimlerine başlayacağını belirterek şöyle devam etti:
"Bu yıl sonu itibarıyla faizin şu andaki seviyesine göre daha düşük olacağını öngörüyoruz ancak merkez bankaları faiz indirimlerde yavaş hareket edecek. Fed'in bu yıl üç kez faiz indirimine gitmesini bekliyoruz ama haziran veya temmuzdan önce başlayacağını düşünmüyoruz. Bu görüşte olmamızın sebebi de talebin hala bir miktar güçlü kalması ve iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam etmesi. İşsizlik şu an çok düşük ve ücret enflasyonu Fed'in kendinden emin ve agresif şekilde faiz indirimine gitmesi için yeterince hızlı düşmüyor. ABD ekonomisi beklediğimizden daha dirençli performans sergilediğinden, artık ABD ekonomisinde resesyon öngörmüyoruz."
Para politikasındaki sıkı duruş devam edeceği için de ABD ekonomisinde büyümede büyük bir sıçrama öngörmediklerini dile getiren Coulton, Çin'in ise büyümede istikrar sağlamaya çalıştığını ve uygulanan politikaların etkinliği konusunda şüphelerin olduğunu ifade etti.
Coulton, Çin'in ekonomik büyümesinin konut piyasasındaki risklerin de devam etmesi nedeniyle yüzde 4,6'ya gerileyeceğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da faiz indirimlerinde yavaş hareket etmesini beklediklerini kaydeden Coulton, "ECB'nin de nisan itibarıyla faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyoruz. BoE'nin ise yılın ilk yarısına kadar faiz indirimine gitmesini beklemiyoruz. ECB ve BoE'den de Fed gibi bu yıl üç kez faiz indirimi öngörüyoruz." dedi.
Coulton, Avrupa ekonomisinde görünümün kötüleştiğini ve küresel ticaretteki yavaşlamanın Avrupa'da imalat sektörünü vurduğunu belirtti.
Fitch Ratings Araştırma Birimi Başkanı Ed Parker da bu yıl dünya çapındaki yoğun seçim gündemi nedeniyle siyasi risklerin yüksek olduğunu söyledi.
Yüksek faiz nedeniyle birçok gelişmekte olan piyasanın stres altında olduğunu kaydeden Parker, Çin ekonomisinde büyüme hızının keskin şekilde yavaşlamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
MORTAGAGE BAŞVURULARI ARTIŞ KAYDETTİ
Dün açıklanan verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,81'e yükselirken, mortgage başvuruları da yüzde 9,9 artış kaydetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dün, bir süredir kripto para piyasalarının odağında bulunan, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonuna (ETF) onay verdi.
SEC, spot Bitcoin ETF başvurularını onayladığını duyurmasının ardından SEC Başkanı Gary Gensler, komisyonun Mart 2023'e kadar 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatarak, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini ifade etti. ABD'de federal mahkemenin geçen yıl SEC'in Grayscale'in bu kapsamdaki başvurusunu reddetmesini hatalı bulduğunu anımsatan Gensler, ileriye yönelik en sürdürülebilir yolun spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımını onaylamak olduğunu düşündüğünü belirtti.
SON İKİ YILIN ZİRVESİ
Bu gelişme sonrasında, Bitcoin'de oynaklık artarken, şu sıralarda 46 bin doların üzerinde işlem görerek, yaklaşık son 2 yılın zirvesine yakın bir seyir izliyor. ABD enflasyon verileri öncesinde dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 102,2 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor. Dün yaklaşık 3 baz puan artarak yüzde 4,04'e çıkan ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi, bugün yüzde 4,02 seviyesinde bulunuyor. Dün, New York borsasında S&P 500 yüzde 0,57, Dow Jones endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİR İZLİYOR
Avrupa borsalarında dün karışık seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönem para politikasına ve bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Analistler, bu hafta ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinin takip edildiğini anımsatarak, üyelerden gelen açıklamaların belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmadığını ifade etti.
Buna göre, ECB üyesi Isabel Schnabel, henüz faiz indirimi için erken olduğunu kaydederken, bir diğer ECB üyesi Luis de Guindos mevcut faiz oranlarının enflasyonla mücadelede en büyük yardımcıları olduğunu dile getirdi.
Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne pozitif bir seyirle başladı.
JAPONYA ENFLASYONU YAVAŞLAMAYA DEVAM EDİYOR
Asya pay piyasalarında pozitif seyir hakim oldu. Japonya'da enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğine ilişkin alınan sinyaller, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikasını sonlandırma düşüncesini öteleyebileceği beklentilerini artıyor. Bu durum, dolar karşısında Japon yeninin değer kaybetmeyi sürdüreceğine yönelik öngörüleri desteklerken, Nikkei 225 endeksi yükseliş eğilimini bugün de sürdürerek 1990'dan bu yana en yüksek seviye çıktı.
Dün, yüzde 0,9 artışla günü 145,8 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 145,4'te seyrediyor. Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankasının, üst üste 8'inci toplantısında da politika faizini sabit bırakması, ülkenin pay piyasalarında risk iştahının artmasını destekledi.
Ayrıca, Çin Merkez Bankasının (PBoC ), ekonomik aktivitenin canlandırılabilmesi adına, ülkenin önde gelen ekonomistleriyle bir araya geldiğine yönelik haber akışı risk iştahını destekleyen bir başka faktör oldu. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.
GÖZLER YATIRIMCI GÜNLERİ TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazancıyla 7.874,16 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta New York'ta başlayacak olan"Yatırımcı Günleri" toplantılarına çevrildi.
Dr. Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla buluşacağı, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı toplantı, JP Morgan'ın New York'taki merkezinde gerçekleştirilecek.
Yatırımcı Günü toplantısına toplam büyüklükleri 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor. Yatırımcı Günü katılımcıları arasında JP Morgan'ın yanı sıra Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley öne çıkıyor. 2024 yılında ikinci Yatırımcı Günü'nün Türkiye'de gerçekleşmesi bekleniyor.
11 Ocak'taki toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak.
Analistler, toplantıdan gelecek olası haber akışının yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 29,9245'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,9720 seviyesinden işlem görüyor. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.060 seviyelerinin direnç, 7.820 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri