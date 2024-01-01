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Dilan Polat akıl hastanesine götürülmüştü! Felç riski mi var? Avukatından dikkat çeken sözler

Son dakika haberleri... Kara para aklamaktan eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat, geçtiğimiz gün Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmüştü. 4 yıldır antidepresan kullanan Dilan Polat'ın sağlık durumu hakkında avukatından dikkat çeken ifadeler geldi. Avukat Hüseyin Kaya, doktorların Dilan Polat'ın felç olma riski bulunduğu söylediğini iddia etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 12:03 Güncelleme 01 Ocak 2024, 12:03
Dilan Polat akıl hastanesine götürülmüştü! Felç riski mi var? Avukatından dikkat çeken sözler 1

Türkiye, fenomenlere yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma operasyonlarına kilitlendi. Gösterişli hayatını ve lüks araçlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat da 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat akıl hastanesine götürülmüştü! Felç riski mi var? Avukatından dikkat çeken sözler 2

Yaklaşık 2 aydır cezaevine olan Dilan Polat ile ilgili son dakika gelişmesi meydana geldi.

Dilan Polat akıl hastanesine götürülmüştü! Felç riski mi var? Avukatından dikkat çeken sözler 3

Yaklaşık 4 yıldır antidepresan ilaçları kullandığı öğrenilen Dilan Polat, 29 Aralık günü ilaçları bittiği için İstanbul Bakırköy'de bulunan Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından ünlü fenomen yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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