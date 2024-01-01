Dilan Polat akıl hastanesine götürülmüştü! Felç riski mi var? Avukatından dikkat çeken sözler

1 Türkiye, fenomenlere yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma operasyonlarına kilitlendi. Gösterişli hayatını ve lüks araçlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat da 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 Yaklaşık 2 aydır cezaevine olan Dilan Polat ile ilgili son dakika gelişmesi meydana geldi.