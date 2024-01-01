Dilan Polat akıl hastanesine götürülmüştü! Felç riski mi var? Avukatından dikkat çeken sözler

Türkiye, fenomenlere yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma operasyonlarına kilitlendi. Gösterişli hayatını ve lüks araçlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat da 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaklaşık 2 aydır cezaevine olan Dilan Polat ile ilgili son dakika gelişmesi meydana geldi.
Yaklaşık 4 yıldır antidepresan ilaçları kullandığı öğrenilen Dilan Polat, 29 Aralık günü ilaçları bittiği için İstanbul Bakırköy'de bulunan Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından ünlü fenomen yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.