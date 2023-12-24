Dilan Polat'ın kara kutusu Şule yataktan fotoğraf paylaştı! Milan Efe'nin doğum gününe özel not: Anne olduğun gün kutlu olsun

1 Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.

2 Türkiye'nin gündemine oturan olayda adeta her gün başka bir detay çıkmaya devam etti.