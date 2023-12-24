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Dilan Polat'ın kara kutusu Şule yataktan fotoğraf paylaştı! Milan Efe'nin doğum gününe özel not: Anne olduğun gün kutlu olsun

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen yardımcı Şule'nin paylaşımları bitmek bilmiyor. Milan Efe'nin doğum günü dolayısıyla Dilan Polat'la aynı yataktan poz paylaşan Şule fotoğrafa bakın ne notu düştü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 20:40 Güncelleme 24 Aralık 2023, 20:58
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule yataktan fotoğraf paylaştı! Milan Efe’nin doğum gününe özel not: Anne olduğun gün kutlu olsun 1

Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.

Dilan Polat’ın kara kutusu Şule yataktan fotoğraf paylaştı! Milan Efe’nin doğum gününe özel not: Anne olduğun gün kutlu olsun 2

Türkiye'nin gündemine oturan olayda adeta her gün başka bir detay çıkmaya devam etti.

Dilan Polat’ın kara kutusu Şule yataktan fotoğraf paylaştı! Milan Efe’nin doğum gününe özel not: Anne olduğun gün kutlu olsun 3

Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etti.

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