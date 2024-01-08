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'Enercii'li açılış | Cezaevindeki Dilan Polat'a yeni şube açıldı! Kalabalığı gören gözlerine inanamadı: Bakın kimler oradaydı...

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat'a yeni şube açıldı. Törende Dilan Polat'ın şarkısı ''Enercii'' çaldı. Kalabalık dikkatlerden kaçmazken açılışa Engin Polat'ın ailesi ve çiftin avukatı da katıldı. İşte açılış töreninden detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 18:31 Güncelleme 08 Ocak 2024, 18:37
’Enercii’li açılış | Cezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube açıldı! Kalabalığı gören gözlerine inanamadı: Bakın kimler oradaydı... 1

Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.

’Enercii’li açılış | Cezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube açıldı! Kalabalığı gören gözlerine inanamadı: Bakın kimler oradaydı... 2

Türkiye'nin gündemine oturan olayda adeta her gün başka bir detay çıkmaya devam etti.

’Enercii’li açılış | Cezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube açıldı! Kalabalığı gören gözlerine inanamadı: Bakın kimler oradaydı... 3

Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etti.

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