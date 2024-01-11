Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi | MSB’den bedelli askerlik ve akıllı telefon açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin son rakamlar paylaşıldı. Buna göre, son bir haftada 45 terörist, 2023 dahil 2 bin 287 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 06 Ocak'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edildi. FETÖ ile mücadele de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla devam ediyor.

533 TACİZ VE SALDIRI DÜZENLENDİ Suriye'de, harekat alanlarımızda güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam ediyor. Son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 35 terörist etkisiz hale getirildi. 01 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533'e, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1.564'e ulaştı.