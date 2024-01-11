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Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi | MSB'den bedelli askerlik ve akıllı telefon açıklaması

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, bedelli askerliğin detayları da paylaşıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı tamamen yasaklandı.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 13:05 Güncelleme 11 Ocak 2024, 13:52
Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi | MSB’den bedelli askerlik ve akıllı telefon açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin son rakamlar paylaşıldı.

Buna göre, son bir haftada 45 terörist, 2023 dahil 2 bin 287 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 06 Ocak'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edildi.

FETÖ ile mücadele de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla devam ediyor.

533 TACİZ VE SALDIRI DÜZENLENDİ

Suriye'de, harekat alanlarımızda güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam ediyor.

Son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 35 terörist etkisiz hale getirildi.

01 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533'e, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1.564'e ulaştı.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi, 2.843 şahıs ise hududu geçemeden yakalandı.

Böylece, 2024 yılı başından bugüne hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148'e yükseldi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3.585 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığı hatırlatıldı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu.

08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuruları başladı.

AKILLI VE KAMERALI TELEFON KULLANIMI TAMAMEN YASAKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı tamamen yasaklandı.

Alınan bilgiye göre harekata gidecek personele konuyla ilgili farkındalık eğitimi verilecek ve harekat alanında kurallara uyulmadığında neler yaşanabileceğinin anlatılacak. Kurallara uymayanlara TSK'dan ayrılığa varabilecek çok ağır yaptırımlar uygulanacak.

TUZLA PİYADE OKULU'NDA TARTIŞMA

Güvenlik Kaynakları: Yüksek Disiplin Kurulu bu ayın 2. Yarısı toplanacak ve ay bitmeden kararını verecek.

ALMANYA'NIN EUROFİGHTER SATIŞINA ONAY VERMESİ

Güvenlik Kaynakları: Eurofighterlar ile ilgili yeni bir gelişme yok ama Suudi Arabistan'a verilen onay önemli, ilerleyen dönemde bize de etki edeceğini düşünüyoruz.

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