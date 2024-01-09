Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum fethin sultanlarını ziyaret etti! İmamoğlu’nun aksine farkını ortaya koydu

Murat Kurum, "Bismilllah" dedi. Seçim çalışmalarına start verdi. İlk gün, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine gitti. Ellerini semaya açıp bol bol dua etti. İmamoğlu'nun aksine, "nerede, ne yapılacağını" bildiğini gösterdi!
Murat Kurum, "Bismilllah" dedi. Seçim çalışmalarına start verdi. İlk gün, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine gitti. Ellerini semaya açıp bol bol dua etti. İmamoğlu'nun aksine, "nerede, ne yapılacağını" bildiğini gösterdi!
Ayrıca kendini İstanbul'a adadığını da gözler önüne serdi. Aklındaki planları, projeleri bir bir müjdeledi: Riskli bina kalmayacak! Trafik sorunu bitecek! İSMEK'ler açılacak. Çalışan kadınlara fırsatlar sunulacak. Birçok yenilik olacak.
DÜNYADA MANŞETLERE ÇIKTI
BLOOMBERG: Erdoğan, "İstanbul 5 yıl daha kaybedemez" dedi. Kurum, beğenilen bir politikacı.
REUTERS: İstanbul'a aday Murat Kurum. Muhalefeti artık zor günler bekliyor.
ASSOCIATED PRESS: Erdoğan, İstanbul için güçlü bir aday açıkladı. Murat Kurum, çok güvenilen bir isim.
FRANCE 24: AK Parti'nin İstanbul için adayı etkin bakanlığıyla dikkat çeken Murat Kurum oldu.
VOICE OF AMERICA: Deprem bölgesinde çok çalışan Murat Kurum, İstanbul için tercih edildi.
KATHIMERINI: İstanbul için mühendis Murat Kurum tercih edildi. Güçlü ve etkin biri...
SADECE İSTANBUL DİYORUZ
Kurum, AHaber'in sorularını yanıtladı. "İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Sadece İstanbul için çalışacağız" ifadesini kullandı.
SKANDALIN ARKA PLANI!
İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sırasında ellerini arkadan bağlayıp yürürken görüntülendi. Bu tavrı, büyük tepki çekti!
ULAŞIM ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı önemli açıklamalar yaptı: Dualarla başlayacağız, İnşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak, bundan sonrada öyle olacağız. Biz milletimizin zor gününde hep yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız ve bu manevi iklimde bu kutlu şehirde aziz İstanbullular'la el ele kol kola yürüyemeye devam edeceğiz.
İSTANBUL'UN 5 YILI KAYIP
Kurum, "Bizi hep çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz. Milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiç bir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım, deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru... Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz" ifadesini kullandı.
İBB'DE ZAM ŞOKU: TAM BİLET 17.7 TL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi, minibüsler ve servis ücretlerine yüzde 28.09 zam yapıldı. Taksilerde indi-bindi 90 lira olurken toplu taşımada tam bilet 17.7 liraya fırladı. Metrobüs tam bilet 26.25 lira olurken mavi kart aylık ücreti 1388 liraya, öğrenci mavi kartı ise 250 liraya çıktı. Kararı beğenmeyen taksiciler UKOME toplantısının yapıldığı binaya girmeye çalıştı.
İBB adayı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile de bir araya geldi. İstanbul'un ulaşım sorunlarını nasıl çözeceklerini değerlendirdi.