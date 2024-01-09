Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum fethin sultanlarını ziyaret etti! İmamoğlu’nun aksine farkını ortaya koydu

SADECE İSTANBUL DİYORUZ

Kurum, AHaber'in sorularını yanıtladı. "İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Sadece İstanbul için çalışacağız" ifadesini kullandı.





SKANDALIN ARKA PLANI!

İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sırasında ellerini arkadan bağlayıp yürürken görüntülendi. Bu tavrı, büyük tepki çekti!

ULAŞIM ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı önemli açıklamalar yaptı: Dualarla başlayacağız, İnşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak, bundan sonrada öyle olacağız. Biz milletimizin zor gününde hep yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız ve bu manevi iklimde bu kutlu şehirde aziz İstanbullular'la el ele kol kola yürüyemeye devam edeceğiz.

İSTANBUL'UN 5 YILI KAYIP

Kurum, "Bizi hep çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz. Milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiç bir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım, deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru... Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz" ifadesini kullandı.