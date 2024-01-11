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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmenin Külliye'de saat 15.00'te yapılacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 12:15 Güncelleme 11 Ocak 2024, 12:45
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmenin Külliye'de saat 15.00'te yapılacağı bildirildi.

Erdoğan, ayrıca saat 17.00'de de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.

MHP'NİN 55 ADAYI BELLİ OLDU
Öte yandan dün Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." ifadelerine yer verdi.

1 MANİSA BÜYÜKŞEHİR CENGİZ ERGÜN
2 MERSİN BÜYÜKŞEHİR SERDAR SOYDAN
3 AMASYA İL BAYRAM ÇELİK
4 BARTIN İL HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU
5 BAYBURT İL HÜKMÜ PEKMEZCİ
6 ÇANKIRI İL İSMAİL HAKKI ESEN
7 ERZİNCAN İL BEKİR AKSUN
8 KARABÜK İL RAFET VERGİLİ
9 KARAMAN İL SAVAŞ KALAYCI
10 KASTAMONU İL YÜKSEL AYDIN
11 KÜTAHYA İL ALİM IŞIK
12 NEVŞEHİR İL ADNAN DOĞU
13 NİĞDE İL HAMDİ DOĞAN
14 OSMANİYE İL İBRAHİM ÇENET
ADANA
15 ÇUKUROVA BÜYÜKŞEHİR İLÇE FİRDEVS CİNGÖZLER
16 FEKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE AHMET ŞENER
17 İMAMOĞLU BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET AYDIN KANGUR
18 KARAİSALI BÜYÜKŞEHİR İLÇE BEKİR ŞİMŞEK
19 KARATAŞ BÜYÜKŞEHİR İLÇE NECİP TOPUZ
20 KOZAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUSTAFA ATLI
21 POZANTI BÜYÜKŞEHİR İLÇE ALİ AVAN
22 SAİMBEYLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE VEDAT CENGİZ
23 SARIÇAM BÜYÜKŞEHİR İLÇE BİLAL ULUDAĞ
24 YUMURTALIK BÜYÜKŞEHİR İLÇE AYDIN KÜTÜKOĞLU
MERSİN
25 ANAMUR BÜYÜKŞEHİR İLÇE HİDAYET KILINÇ
26 BOZYAZI BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUSTAFA ÇETİNKAYA
27 ÇAMLIYAYLA BÜYÜKŞEHİR İLÇE ALİ RIZA GENÇ
28 ERDEMLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUSTAFA KARA
29 GÜLNAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE FATİH ÖNGE
30 MUT BÜYÜKŞEHİR İLÇE VOLKAN ŞEKER
31 SİLİFKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE SADIK ALTINOK
32 TARSUS BÜYÜKŞEHİR İLÇE MAHMUT TAT
33 TOROSLAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE ALİ ÖZ
AYDIN
34 EFELER BÜYÜKŞEHİR İLÇE BURAK PEHLİVAN
35 GERMENCİK BÜYÜKŞEHİR İLÇE HALİT GERMEN
36 KARACASU BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET ERİKMEN
37 SÖKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE TEKİN YAVUZ
ANKARA
38 ETİMESGUT BÜYÜKŞEHİR İLÇE ENVER DEMİREL
39 GÖLBAŞI BÜYÜKŞEHİR İLÇE RAMAZAN ŞİMŞEK
40 KALECİK BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERDAL DAL
41 POLATLI BÜYÜKŞEHİR İLÇE LEVENT ÇAĞLANCI
ANTALYA
42 ALANYA BÜYÜKŞEHİR İLÇE ADEM MURAT YÜCEL
43 DEMRE BÜYÜKŞEHİR İLÇE İBRAHİM OĞUZ
44 GAZİPAŞA BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUSTAFA AKSOY
BALIKESİR
45 GÖMEÇ BÜYÜKŞEHİR İLÇE KAZIM ARSLAN
BURSA
46 YENİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR İLÇE DAVUT AYDIN
DENİZLİ
47 ÇAL BÜYÜKŞEHİR İLÇE FETİ AKCAN
48 HONAZ BÜYÜKŞEHİR İLÇE ALİ SEMERCİ
ERZURUM
49 İSPİR BÜYÜKŞEHİR İLÇE AHMET COŞKUN
50 OLUR BÜYÜKŞEHİR İLÇE VEDAT ERGÜN
51 UZUNDERE BÜYÜKŞEHİR İLÇE SİNAN AYDIN

ESKİŞEHİR
52 ÇİFTELER BÜYÜKŞEHİR İLÇE KADİR BIYIK
53 SEYİTGAZİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERHAN ERDEM
İSTANBUL
54 BEŞİKTAŞ BÜYÜKŞEHİR İLÇE SERKAN TOPER
55 SİLİVRİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE VOLKAN YILMAZ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR ADAYI SERDAR SOYDAN KİMDİR?
16 Ağustos 1980 tarihinde doğan Serdar Soydan İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürüyor.

Kariyerine uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev aldı. Halen eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olarak çalışma hayatında bulunuyor.

Serdar Soydan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştu.

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan kimdir? Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan kimdir? Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan kimdir? Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

CENGİZ ERGUN KİMDİR?
MHP, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cengiz Ergun'u belirledi.

Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Eğitim ve askerlik gibi zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa'da geçirdi. Merhum Cemal Ergün ve merhume Nihal Ergün'ün oğlu olan Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.

Erzincan'da vatani görevini yaptıktan sonra Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da bir çok projeyi başarıyla hayata geçirdi. 1981 yılında en büyük destekçisi ve eşi Şeyda Ergün ile hayatını birleştirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır.

Manisa'ya hizmet edebilmek için çeşitli dönemlerde sosyal faaliyetlerin içinde yer aldı. Bunlardan Manisaspor Kulübü Başkanlığı en büyük gurur kaynağı oldu. 1999 – 2000 futbol sezonun ikinci yarısında yapılan Genel Kurul'da Manisaspor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Manisaspor'u ekibiyle birlikte 3'ncü Lig'den alarak 2004 – 2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig'e taşıdı. Bu başarı Manisa için sportif, sosyal ve ekonomik anlamda bir dönüm noktası oldu.

27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye Başkan Adayı olarak halkının karşısına çıktı. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisalıların teveccühü ile Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar aday oldu ve kazandı, böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3'üncü kez Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün, Manisa'da 3 dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı olmuştur.

MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kimdir? Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri...
MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kimdir? Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

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