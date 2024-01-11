Erzincan'da vatani görevini yaptıktan sonra Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da bir çok projeyi başarıyla hayata geçirdi. 1981 yılında en büyük destekçisi ve eşi Şeyda Ergün ile hayatını birleştirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır.

Manisa'ya hizmet edebilmek için çeşitli dönemlerde sosyal faaliyetlerin içinde yer aldı. Bunlardan Manisaspor Kulübü Başkanlığı en büyük gurur kaynağı oldu. 1999 – 2000 futbol sezonun ikinci yarısında yapılan Genel Kurul'da Manisaspor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Manisaspor'u ekibiyle birlikte 3'ncü Lig'den alarak 2004 – 2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig'e taşıdı. Bu başarı Manisa için sportif, sosyal ve ekonomik anlamda bir dönüm noktası oldu.

27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye Başkan Adayı olarak halkının karşısına çıktı. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisalıların teveccühü ile Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar aday oldu ve kazandı, böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3'üncü kez Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün, Manisa'da 3 dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı olmuştur.